Cote d'Ivoire: Le président Ouattara aux 46 soldats libérés par Bamako - " Vous n'avez rien à vous reprocher (... ) Vous êtes des héros "

" Je voudrais que vous soyez rassurés. Vous n'avez rien à vous reprocher...Mission accomplie et bravo à vous (...) Vous êtes des héros ", a déclaré, ce dimanche 8 janvier 2023, le Président Alassane Ouattara, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, à l'accueil des 46 soldats ivoiriens, précédemment détenus au Mali.

Aux parents des soldats, il a indiqué que ce fut des moments douloureux pour eux et pour lui-même. Car c'est sur son instruction que les soldats sont allés au Mali. Alassane Ouattara a, également, salué les présidents Faure Gnassingbé et Embalo qui n'ont ménagé aucun effort pour la résolution de ce problème.

Pour le Président Ouattara, le Mali est un pays frère et il ne pouvait avoir une voie autre que la diplomatie. " La Côte d'Ivoire continuera d'apporter son soutien à tous les pays frères. Sans paix, il n'y a rien d'important pour une nation ", a tenu à affirmer le Chef de l'Etat. Alassane Ouattara a exprimé son souhait de voir le Mali, un pays frère, retrouver la paix. Pour lui, le Mali devrait arriver à combattre le terrorisme et l'insécurité pour organiser des élections démocratiques et constitutionnelles. Et ce, dès l'année prochaine, comme arrêté d'un commun accord entre les Autorités maliennes et la Cedeao.

" Je suis un homme heureux ce jour parce que cela fait six mois que les Ivoiriens étaient dans l'angoisse ", a déclaré, le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il a remercié le Chef de l'Etat de la manière dont il a géré cette affaire. Il a usé de diplomatie et refuser de croiser le fer avec le Mali. " Vous avez fait le bon choix et nos soldats sont libres aujourd'hui

Lieutenant Kouassi Adam Camille, chef du détachement, officier au sein des Forces spéciales ivoiriennes, au nom de ses frères d'armes, a affirmé qu'ils sont heureux et soulagés de retrouver la mère patrie. " Nos remerciements à toutes les autorités ivoiriennes avec à leur tête le Chef suprême des armées, le Président Alassane Ouattara ", a-t-il dit. Aussi a-t-il remercié ses hommes pour leur courage et leur résilience. " Qu'est ce qui ne finit pas. C'est ce qui n'a jamais commencé ", a-t-il lancé. Tel était les propos d'exhortation que le Chef du détachement tenait pour galvaniser sa troupe pendant les six mois de détention.