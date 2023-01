Gabon: Minlama Mintogo s'adresse aux populations gabonaises à l'aube de l'année 2023

LIBREVILLE — M. Dieudonné Minlama Mintogo, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, a saisi l'occasion de la saison des voeux, en prélude à l'année 2023, pour réitérer son soutien aux populations.

Dans ses propos, il a invité le Président de République à prendre des mesures fortes pour éradiquer la corruption et notamment les autres maux qui frènent le développement du pays et l'émancipation des populations depuis des dizaines d'années.

Soulignant l'opportunité offerte de recouvrer progressivement une vie normale après "la pénible période dominée par la pandémie à Covid-19", M. Minlama Mintogo a souhaité que l'année 2023 soit "bien meilleure et plus prospère que toutes celles qui l'ont précédée".

"Ce vœu ardent, que je formule avec foi et sincérité à votre endroit, ainsi qu'à celui de toutes les personnes qui vous sont chères, concerne évidemment tous les domaines de la vie", a déclaré l'homme politique.

Il a par ailleurs évoqué "les scandales financiers que la presse n'a eu de cesse de révéler, la corruption endémique dont souffrent encore notre administration et certaines de nos institutions, les éléphants blancs relevés ici et là sur l'ensemble du territoire national, ainsi que les autres dysfonctionnements qui empêchent de manière pernicieuse notre progrès collectif, sont des réalités qui doivent être combattues avec la plus extrême fermeté par les autorités compétentes".

Un audit général nécessaire pour repartir sur des bases plus saines

Parmi ces mesures envisagées, la tenue d'un audit général, aussi bien en interne qu'en externe, sur la gouvernance publique.

Dans ce sillage, poursuit-il, "un accent particulier pourrait être mis sur l'ensemble des différents projets publics, notamment ceux à l'arrêt ou inachevés. Devant être parcimonieusement menées avec professionnalisme et transparence, les vérifications à opérer permettront de faire toute la lumière sur les pesanteurs constatées et qui n'ont que trop durer".

M. Minlama Mintogo a plaidé pour que le Gabon se dote d'une nouvelle compagnie de transport aérien et a encouragé le Président de la République à intégrer ce projet très rapidement dans le programme de développement des politiques de partenariats publics et privés.

"Comme vous le savez, l'année 2023 est aussi celle d'un rendez-vous électoral majeur pour le pays et son avenir. Plus de vingt ans après le retour de notre pays au multipartisme, notre processus démocratique doit désormais refléter la maturité et l'expérience salutaire que nous avons pu atteindre et capitaliser à ce jour", s'est exclamé M. Minlama Mintogo.

Et de poursuivre : "Ensemble, travaillons pour faire de cette élection une compétition saine, juste et crédible. Nous devons, tous, garder à l'esprit que nous ne disposons pas de patrie de rechange ailleurs".