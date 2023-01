Afrique de l'Ouest: Journée d'hommage au maire d'Abobo - Kandia Camara annonce pour bientôt le début des travaux de construction du plus grand marché de Côte d'ivoire

La place Hamed Bakayoko, située en face du service technique de la mairie a refusé du monde ce samedi 7 janvier 2023. Et pour cause ? Les commerçants issus des 35 marchés que compte la commune ont décidé de rendre hommage au maire d'Abobo, Kandia Camara, pour ses actions en faveur de ce secteur d'activité qui résorbe environ 80% de la population de ladite commune.

Le maire kandia Camara, mettant à profit cette rencontre, a annoncé que les travaux de construction du plus grand et du plus beau marché d'Abidjan, voire de la Côte d'Ivoire démarrent très bientôt. " Ce n'est pas Kandia Camara, c'est une promesse du Président de la République Alassane Ouattara, qui est en train d'être mise en œuvre par le Premier ministre Patrick Achi. Et très bientôt les travaux de construction vont commencer ", a précisé le maire d'Abobo, au grand soulagement des commerçants.

Selon elle, la cérémonie du jour dite d'hommage n'est autre qu'une cérémonie de retrouvaille des commerçants et des commerçantes de la commune d'Abobo. A travers cette rencontre, dit-elle, vous donnez une leçon de cohésion, de fraternité et du vivre ensemble qui caractérise cette commune si chère au Président de la République, Alassane Ouattara. Avant de les remercier pour leur contribution à la vie de la commune.

" Chers commerçants d'Abobo, merci de m'honorer. C'est un signe d'affection. Je profite de la présence de votre président pour vous dire combien, nous responsables de la mairie, sommes fiers de vous pour ce que vous apportez à la commune ", s'est réjoui le maire. A en croire Kandia Camara, c'est grâce aux commerçants et ce, à travers les différentes taxes qu'ils paient que la mairie arrive à supporter certaines charges.

Aussi, a-t-elle remercié le député-maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumahoro, parrain de la cérémonie et par ailleurs, président de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'ivoire (Fenacci). " Il a toujours été au côté de tous les maires et des populations d'Abobo et ce, depuis des décennies ", a souligné Kandia Camara, invitant à l'occasion les populations à toujours cultiver les valeurs de paix, de pardon, de sécurité et de cohésion sociale afin qu'Abobo qui a amorcé son développement sous le leadership du Président Alassane Ouattara, puisse se poursuivre pour le bonheur des populations.

" Chers commerçants, sachez que le maire que je suis et l'ensemble du conseil municipal, sommes à votre disposition. La mairie, c'est votre maison. N'hésitez pas à nous contacter pour quoi que ce soit ", a exhorté le maire.

Farikou Soumahoro, parrain de la cérémonie, a, au nom du Conseil d'administration de la Fenacci, salué les populations d'Abobo avec à leur tête, le maire Kandia Camara. " Abobo, commune cosmopolite riche de sa diversité est un exemple de réussite communautaire où tous les peuples d'Afrique se retrouvent dans le vivre ensemble, valeur si chère au premier des Ivoiriens, Alassane Ouattara ", dit-il, soulignant qu'au moment où la Côte d'Ivoire amorce un tournant décisif et délicat de sa vie institutionnelle, les acteurs du commerce de la commune d'Abobo ont décidé de se rassembler autour du leadership du maire kandia Camara, à travers cette journée d'hommage et de reconnaissance. " La pertinence d'une telle démarche trouve son fondement dans l'une des leçons que nous enseigne nos traditions africaines à savoir montrer sa gratitude en tout temps et en tout lieu à celui ou celle qui nous a fait du bien ", a justifié Farikou Soumahoro.

Selon lui, depuis l'avènement de Kandia Camara à la tête de la commune d'Abobo, les commerçants dans leur majorité se réjouissent de la collaboration avec les services municipaux. " En marge des grands chantiers amorcés dans la commune, l'on peut dire que le visage d'Abobo a changé et le développement est perceptible. Face à cela et au regard des challenges actuels et à venir, madame le maire, vous êtes la personne qu'il faut pour Abobo ", dit-il. A l'en croire, le partenariat est définitivement scellé entre les commerçants d'Abobo et leur maire Kandia Camara.

Le président des commerçants d'Abobo, Koné Aboudramane et Assa Clarisse, présidente du comité d'organisation ont exprimé leur gratitude au maire Kandia Camara et son conseil municipal pour leur soutien aux commerçants de la commune.