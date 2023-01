Congo-Kinshasa: Ituri - 4 morts à la suite des combats entre FARDC et ADF à Irumu

Quatre personnes sont mortes et de nombreuses autres kidnappées à l'issue des combats survenus, samedi 7 et dimanche 8 janvier, entre les FARDC et les ADF aux villages Luna Kabrique et Mambelenga, territoire d'Irumu (Ituri).

Selon des sources locales, un milicien allié aux rebelles ADF figure parmi les victimes.

Plusieurs sources contactées dans la zone ont rapporté que les FARDC et l'UPDF bombardent, depuis trois jours, des bastions des ADF notamment sur les collines Katabeyi et Ndalia à l'Est de la RN 4.

Dans leur fuite samedi soir, ces rebelles et leurs alliés Mai-Mai ont fait incursion dans le village Luna Kabrique dans sa partie Ouest, où ils ont tué deux civils.

Un militaire a été également tué et un autre blessé lors de cet accrochage, indique l'organisation l'ONG Convention pour le respect des droits humains (CRDH).

Les blessés ont été transférés à un poste de santé à Eringeti au Nord-Kivu pour des soins.

Des sources concordantes renseignent que ces combats se sont encore poursuivis ce dimanche matin entre les deux camps.

Bilan, un milicien neutralisé, un autre capturé, et les effets militaires récupérés, ajoute les mêmes sources.

La CRDH a cependant dénoncé la complicité de certains cultivateurs de cacao qui, selon elle, entretiendrait ce groupe armé dans la zone.

Son coordonnateur, Christophe Munyanderu estime que le gouvernement provincial de l'Ituri devrait interdire l'exploitation de la fève qui dit-il profite à l'ennemi :

" Ces Mai-Mai témoignent qu'ils sont toujours financés en minution, tout leur logistique par des acheteurs de Cacao. Si réellement on peut suspendre l'achat de la fève cacao, nous pensons que ce serait une des réponses pour stabiliser cette zone ".

Radio Okapi n'a pas encore eu la réaction de l'armée nationale à ce sujet.