Cote d'Ivoire/Cameroun: Chan 2022 / Préparation des Eléphants locaux - Ce que Haidara Soualiho a dit après le match contre le Cameroun

Pour leur deuxième match de préparation, le samedi 7 janvier 2023 au stade Mustapha Amara de Sousse en Tunisie, les Éléphants locaux et leurs homologues Camerounais se sont neutralisés (1-1).

Au terme de cette deuxième rencontre test, le sélectionneur national Haidara Soualiho juge a mi-parcours son groupe avant le troisième match contre la Mauritanie, le lundi 9 janvier 2022. Après une victoire face à la Libye (1-0), les Éléphants après avoir été menés au score, ont égalisé pour terminer cette rencontre par un match nul. Selon le sélectionneur national Haidara Soualiho, son groupe réagit bien. Toutefois, il y a des choses à parfaire avant le premier match contre le Sénégal le samedi 14 janvier 2023.

Satisfaction au niveau de l'engagement

" Il s'agissait de permettre aux joueurs d'avoir du temps de jeu, être au même niveau. Nous sommes satisfaits. Nous avons un match contre la Mauritanie, nous allons permettre à ceux qui n'ont pas eu le temps de jeu d'être au niveau de leur coéquipiers. On ne peut pas faire de bilan à mi-parcours. Nous sommes déjà satisfaits au niveau de l'engagement. Nous étions menés, nous avons forcé pour revenir au score ; cela veut dire que nous avons eu une bonne réaction. Face à la Libye,nous étions les premiers à marquer et nous avons conservé le but ; cela veut dire que nous avons été bons puisque nous avons su protéger ce but. Au plan de la combativité, de la réaction, nous sommes déjà bons (... ) Le Cameroun nous a donné beaucoup d'instructions au niveau de l'impact et au niveau technique. Nous allons tirer les leçons pour améliorer ce qu'il y a à améliorer et à parfaire, ce qui n'a pas marché afin d'apporter le premier match contre le Sénégal", a commenté Haidara Soualiho au terme de cette rencontre de préparation.

Focaliser sur les trois matchs de poule

Si le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo a fixé pour objectif, la victoire finale à cette équipe, Haidara Soualiho, pour y arriver veut aller étape par étape. A commencer par la phase de poule.

" Pour ce genre de compétition, il y des étapes. La première étape consistera à focaliser nos énergies, nos efforts sur les trois matchs de poule. Quand on sortira de cette étape pour les quarts de finale, les matchs à couperet sont d'autres réalités. Il ne faudrait pas être dispensé. Pour l'instant, il faut se focaliser sur le Sénégal, la RDC, l'Ouganda. Quand on sortira de là, on verra l'avenir avec beaucoup d'optimisme", a appuyé le patron du banc des Eléphants locaux.

La Côte d'Ivoire est logée dans le groupe B avec le Sénégal, la RDC et l' Ouganda. Le samedi 14 janvier 2023, la Côte d'Ivoire affrontera le Sénégal.