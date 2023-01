Congo-Kinshasa: Kongo-Central - Mise à la retraite de 20 agents et cadres de l'OEBK

L'Organisation pour l'équipement Banana-Kinshasa (OEBK) a procédé, samedi 7 janvier, à la mise à la retraite de vingt de ses agents et cadres, qui ont rendu de bons et loyaux services à la nation à travers cette institution, durant plus de 3 décennies.

Le ministre d'État intérimaire en charge des Transports, Voies de communication et du Désenclavement, Marc Ekila a fait le déplacement de Kinshasa pour présider cette cérémonie. Il a invité les retraités à considérer ce moment comme une occasion de la célébration du travail.

Parmi ces vingt agents et cadres de l'organisation pour l'équipement de Banana-Kinshasa mis à la retraite, quatre sont déjà décédés. Ils n'ont pas pu vivre ce moment de retraite honorable de fin de carrière. Ils ont été représentés par leurs familles.

Deux personnalités ont rendu de bons et loyaux services à la nation à travers l'OEBK durant plus de 40 ans. Il s'agit de Madiata, directeur général et Kalombo directeur, de maintenance. Ils ont participé à la conception et à l'érection du géant pont Marechal de Matadi en 1978, a expliqué Jean-Claude Mavambu, directeur général de l'OEBK.

Chaque retraité a eu son décompte final et un congélateur de 250 litres des mains du ministre d'État intérimaire en charge des Transports.

Pour le ministre Marc Ekila, ce moment du départ à la retraite n'est plus un motif de tristesse en RDC :

" Souvent dans notre pays, il a été considéré être envoyé à la mort lorsqu'on vous demande d'aller à la retraite. Mais le président de la République a voulu changer la donne. Lorsque vous allez à la retraite, c'est la célébration du travail. Parce que vous partez, vous laissez aussi la place à la nouvelle génération ".

Les retraités n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du ministre des Transports et à l'actuel comité de gestion de l'OEBK pour avoir rendu possible cette mise à la retraite plusieurs fois reportée.

Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités politiques donc le président de l'assemblée provinciale du Kongo-Central, le gouverneur de province Guy Bandu ainsi que le député national Muller Luthelo, qui est ancien directeur de l'OEBK.