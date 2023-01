Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Janvier 2023

Sénégal : Accident routier- 40 morts, le gouvernement décrète trois jours de deuil national

Un accident d'une rare violence sur la route de Kaffrine à environ 250 km au centre-ouest de la capitale Dakar, a fait un bilan provisoire de 40 morts. Un bus qui avait quitté Dakar est entré en collision avec un autre qui venait de Kédougou. L'accident s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche vers 2 heures du matin dans la région de Kaffrine, précisément dans la localité de Sikilo. 87 blessés sont aussi dénombrés dans ce drame selon la Brigade national des sapeurs-pompiers. Le président Macky Sall a réagi en décrétant un deuil national de trois jours. « Suite au grave accident de ce jour à Gniby ayant causé 40 morts, j'ai décidé d'un deuil national de 3 jours à compter du 9 janvier. Un conseil interministériel se tiendra à la même date pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs », a tweeté le Président Macky Sall. Il s'agit de l'accident le plus meurtrier du Sénégal ces dernières années. Une délégation du gouvernement se trouve présentement dans les lieux du drame. (Source : presse locale)

Guinée : Inculpation de Sano- Cellou Dalein Diallo sonne la mobilisation…

L’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, a dénoncé le dimanche 8 janvier 2023, une « folie liberticide » de la junte au pouvoir suite à l’inculpation de Abdourahmane Sano, ancien Coordinateur du Fndc. Le leader de l’Ufdg appelle à la mobilisation, qui selon lui, est le seul salut pour sauver le pays. (Source : africaguinee.com)

Niger : Lutte contre l’insécurité- Don de 21 véhicules à la police nationale

La mission EUCAP Sahel Niger a fait don, le mercredi, de matériel roulant au profit de la Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières de Tera, Tillaberi, (CMCF 3), apprend-on de source officielle. Cet appui comprenant 21 véhicules a été réceptionné par le Directeur Général Adjoint de la Police Nationale, (DGA/PN), l'Inspecteur Général de Police, Assahaba Ebankawel, ce mercredi 4 janvier 2023, au siège de CFAO Niger.Le DGA/PN a exprimé au nom du DGPN, l’entière satisfaction de la DGPN quant à l'état de coopération avec la mission EUCAP Sahel au Niger, avant de souhaiter un bon usage aux bénéficiaires. . (Source : Anp)

Burkina Faso : Mobilisation des ressources- 173 milliards Fcfa sur le marché financier sous-régional

Le pays sollicitait la somme de 150 milliards Fcfa pour les projets inscrits dans le budget au titre de l’année 2022.Le gouvernement de la Transition a levé sur le marché financier, la bagatelle de 173 milliards Fcfa, a rapporté le ministre de l’Économie, Aboubacar Nacanabo, le vendredi 06 janvier 2023. En mi-décembre, à travers un appel public à l’épargne dénommé TPBF 6% 2022-2027, le pays sollicitait les investisseurs pour la levée de fonds sur le marché financier sous régional pour un montant de 150 milliards Fcfa. (Source : Apa)

Benin : Législatives au Bénin : Patrice Talon salue la participation de l’opposition

Le président béninois a voté le dimanche matin dans son bureau de vote situé dans une école à Cotonou, la capitale économique. Patrice Talon, a confié avoir accompli ce devoir civique avec « plaisir et responsabilité » tout en invitant les électeurs à se sortir massivement pour choisir leurs prochains représentants au parlement. Le président Talon a aussi salué la participation de l’opposition à ces élections législatives. (Source : acotonou.com)

Mali : La libération des soldats ivoiriens - Des maliens d'accord…

Les habitants de Bamako, la capitale malienne saluent la décision du chef de la junte, le colonel Assimi Goita, qui a gracié vendredi les 49 soldats ivoiriens détenus dans le pays depuis le mois de juillet. Rassurés et soulagés, les habitants de Bamako, la capitale malienne saluent la décision du chef de la junte, le colonel Assimi Goita, qui a gracié vendredi les 49 soldats ivoiriens détenus dans le pays depuis le mois de juillet.Certains considèrent que cette remise totale des peines des militaires est une décision essentielle pour l’entretien des bonnes relations entre le Mali et ses voisins régionaux.« On était dans une turbulence diplomatique, donc si le président Assimi Goïta a pu gracier ces 49 soldats, moi je crois que c’est un ouf de soulagement pour la communauté internationale, pour la communauté sous-régionale et pour tout le peuple malien et le peuple ivoirien. », a déclaré Zafara Ongoïba. (Source : euronews))

Togo : Après la grâce accordée aux 46 militaires ivoiriens- Faure Gnassingbé se prononce

Faure Gnassingbé, médiateur dans la crise diplomatique entre Abidjan et Bamako dans « l’affaire des 46 soldats ivoiriens détenus et condamnés à des peines judiciaires par la justice malienne », a salué ce samedi tous les acteurs qui se sont impliqués dans le dénouement de cette affaire. «Je me réjouis de la mesure de grâce présidentielle accordée par Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition malienne aux 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako le 10 juillet 2022», a salué Faure Gnassingbé sur Twitter. Doyen des chefs d’Etat en exercice dans la CEDEAO, le dirigeant togolais a également apprécié «la disponibilité et l'esprit de dialogue des chefs d’État du Mali et de Côte d’Ivoire, qui ont concouru à cet heureux aboutissement » le 6 janvier 2023.Et de réaffirmer à cette occasion la posture de la diplomatie togolaise dans les crises régionales. « Convaincu de l’importance de la paix et de l'entente entre les États pour le bien-être des peuples, le Togo continuera inlassablement d’œuvrer au renforcement de la coopération régionale », s’est de nouveau engagé le Chef de l’exécutif togolais. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Recettes fiscales- Plus de 5.200 milliards Fcfa attendues en 2023

L'annexe fiscale à la loi des finances portant budget de l'Etat pour l'année 2023, qui entre en vigueur ce lundi 9 janvier 2023, vise à accroître les recettes de l'Etat. Ces trois dernières années, l'on note une augmentation régulière des recettes de l'Etat ivoirien. De 3 946,12 milliards de FCfa en 2021, les recettes fiscales se sont établies à 4 478,52 milliards de Fcfa en 2022, en hausse de 13,49% et à 5 282,06 milliards Fcfa en 2023, en progression de 17,94%. Le budget de l'Etat pour 2023 fixé à 11 694,36 milliards Fcfa comprend 5 282,06 milliards Fcfa de recettes fiscales à mobiliser, soit un pourcentage d'évolution de 45,17%. L'année précédente, le budget a atteint 9 901,07 milliards Fcfa et les recettes fiscales 4 478,52 milliards Fcfa (+45,23%). En 2021, le budget s'est établi à 8 398,91 milliards Fcfa pour une mobilisation de recettes de 3 946,12 milliards, soit un taux de 46,98%. (Source : Apa)

Afrique du Sud : Présidence tournante des Brcs. Prétoria prend les commandes

En ce début d’année, l’Afrique du Sud prend la tête de la présidence tournante des Brics. Le groupe des pays émergents, rassemblant également la Chine - de loin la plus puissante -, le Brésil, la Russie et l’Inde, se voit comme un possible contre-pouvoir du G20.Pretoria, membre depuis 2011, s’inscrit dans cette politique de non-alignement, gardant des liens avec les États-Unis tout en prêchant le multilatéralisme et refusant par exemple de prendre position sur la guerre en Ukraine. À la tête de l’organisation pour un an, le président Cyril Ramaphosa devrait donc continuer à encourager le développement de ces relations Sud-Sud. (Source : Rfi)

Centrafrique : Violences sexuelles - « Beaucoup de femmes veulent la justice »

Nengo, qui veut dire « dignité » en sango, la principale langue de la République centrafricaine, c’est le nom d’un projet de soin et d’accompagnement de victimes de violences sexuelles porté à Bangui par la fondation Pierre-Fabre, en partenariat avec la fondation Panzi du docteur Denis Mukwege. Il a donné lieu à un travail photographique réalisé par Nick Danziger, axé autour de récits de victimes et de la difficulté d’obtenir la justice. Un projet publié sous forme de livre et exposé dernièrement à Libreville et Kinshasa, et qui va l’être à Paris en 2023. Rapporte Rfi

Cameroun : Football - Infantino dévasté par le décès de Mbami

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a exprimé ses regrets après le décès de l'ancien international camerounais Modeste Mbami, samedi 7 janvier 2023, suite à un arrêt cardiaque à l'âge de 40 ans à Paris, en France. Dans un message posté sur Instagram quelques heures après la confirmation du décès de Mbami, le président de la Fifa a partagé une photo du milieu de terrain polyvalent avec la légende « Triste nouvelle, RIP Modeste Mbami ». Joueur astucieux et puissant a son apogée, Modeste Mbami a passé la majeure partie de sa carrière en France, à Sedan, au PSG, où il a remporté deux Coupes de France, et à Marseille, avant de passer en Espagne, à Almeria, en Chine, en Arabie Saoudite et en Colombie. (Source : abangui.com)

Rdc : Présidentielle 2023 - Le parlement de l’Udps ouvre la voie à la candidature de Tshisekedi

La Convention démocratique du parti (CDP), parlement de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), a désigné Félix Antoine Tshisekedi candidat de ce parti politique à la présidentielle de 2023, lors de sa session extraordinaire tenue le weekend à Kisantu au Kongo central.« La Convention démocratique du parti décide la désignation de M. Félix Antoine Tshisekedi comme seul et unique candidat de l’Union pour la démocratie et le progrès social à l’élection à scrutin direct », a déclaré le rapporteur de la CDP, Florentin Nakweti. Parmi les grandes décisions prises par cet organe délibérant de l’UDPS figure aussi la reconduction de l’actuel secrétaire général du parti, Augustin Kabuya. « Cette session extraordinaire de la CDP avait pour but d’autoriser la tenue du congrès du parti qui aura lieu au mois de mars 2023 et d’entériner la désignation du Président Félix Tshisekedi comme candidat unique de l’UDPS à l’élection présidentielle de 2023 », a rappelé le secrétaire général Augustin Kabuya. (Source : Acp)