Cote d'Ivoire: Réformes fiscales, Industrialisation, Champions Nationaux - Les attentes du Secteur Privé exposées devant Alassane Ouattara

Au nom de l'ensemble du secteur privé, le président de la Cgeci, Ahmed Cissé, a pris la parole, le mercredi 5 janvier 2022, devant le Président de la République, Alassane Ouattara, lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du nouvel an. Il a formé le vœu que cette année 2023, pleine d'espoir, renouvelle encore plus fortement, l'engagement du Chef de l'Etat en faveur du Secteur privé, moteur de croissance et de création d'emplois. « Nous espérons voir se poursuivre le chantier de l'amélioration de l'Environnement des affaires, ainsi que ceux de la Réforme fiscale, de l'Industrialisation et notamment celui de la Promotion des Champions nationaux », a déclaré le président de la Cgeci, qui a indiqué que les entrepreneurs de Côte d'Ivoire se tiennent aux côtés de l'Etat pour le succès du Pnd 2021-2025. « Le Secteur privé restera toujours un partenaire efficace à l'action du Gouvernement et à la réussite d'une nation plus prospère et solidaire, conformément à votre Vision 2030 », a insisté le nouveau Président de la plus importante Organisation patronale ivoirienne. Il note qu'un Secteur privé national fort et dynamique est la garantie de l'accélération de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne à laquelle tient le Chef de l'Etat qu'il a félicité pour son leadership qui permet à la Côte d'Ivoire de réaliser, d'année en année, des performances économiques remarquables.

Ahmed Cissé a particulièrement félicité le Chef de l'Etat pour ses « actions en faveur des Pme », avec l'avènement du Guichet Unique de Développement des Pme (Gud Pme) et l'ambitieux programme PEPITE Côte d'Ivoire qui devraient contribuer à leur essor et la vulgarisation de la culture entrepreneuriale d'entreprise dans le pays. Aussi le climat de paix et de stabilité qui prévaut a-t-il renforcé le rayonnement international du pays. Plus généralement, le président de la Cgeci a salué les mesures prises par le gouvernement et qui ont permis, non seulement de contenir l'inflation à 5% contre 7,5% dans la zone communautaire et surtout de préserver le pouvoir d'achat des ménages.

Il lui a également exprimé la gratitude du secteur privé pour avoir bénéficié de sa sollicitude tout le long de l'année 2022. Pour la deuxième année consécutive, relève-t-il, le dialogue Etat-secteur privé s'est renforcé sous l'impulsion du chef de l'Etat par la participation récente des organisations les plus représentatives du secteur privé au séminaire gouvernemental. « Cette marque d'attention traduit votre volonté d'instaurer une relation forte et durable avec les chefs d'entreprises opérant en Côte d'Ivoire. Ce niveau auquel vous avez placé le partenariat public privé dans notre pays, d'ailleurs cité en exemple dans toute la sous-région, a permis des avancées dans plusieurs domaines. Notamment la modernisation de l'administration et d'un dispositif de soutien aux entreprises qui bénéficient d'un meilleur accès à la commande publique et la réduction du délai de paiement des créances sur l'Etat », s'est félicité Ahmed Cissé.

En réaction aux propos du président de la Cgeci qu'il a félicité pour son élection, Alassane Ouattara, a déclaré que le gouvernement, fidèle à sa vision de consolidation d'un secteur privé national robuste et créateur de richesse et d'emplois pour les jeunes, se tiendra aux côtés du secteur Privé, pour favoriser et accélérer le développement. Il s'est engagé, dans ce sens, à poursuivre la promotion du secteur privé qui est le centre de la croissance en Côte d'Ivoire, en raison de sa forte contribution à la création de l'emploi et aux investissements dans le pays. « 75% des investissements du Pnd 2021-2025 sont attendus du secteur privé », a rappelé le chef de l'Etat. Pour y parvenir, a précisé Alassane Ouattara, le Gouvernement entend poursuivre les réformes majeures visant l'amélioration de l'environnement des affaires et un soutien plus accru aux Pme. Dans ce sens, entre autres mesures, le Président de la République a demandé au gouvernement de faire en sorte que les recommandations du séminaire gouvernemental ayant trait aux préoccupations du Secteur privé soient effectivement mises en œuvre par les cadres de dialogue public-privé mis en place. Il compte sur les chefs d'entreprise et les partenaires sociaux, à l'endroit desquels il a formulé des vœux de santé, de bonheur et de prospérité, pour perpétuer la qualité du dialogue public-privé initié par le Premier Ministre et garantir un cadre de travail viable au sein des entreprises.

Le président Ahmed Cissé intervenait également au nom de différentes composantes socio-professionnelles notamment des acteurs de la société civile, les chambres consulaires et les représentants des entreprises publiques et parapubliques.

5 282,06 milliards Fcfa de recettes fiscales attendues en 2023

Rappelons que l'annexe fiscale à la loi des finances portant budget de l'Etat pour l'année 2023, qui entre en vigueur ce lundi 9 janvier 2023, vise à accroître les recettes de l'Etat. Ces trois dernières années, l'on note une augmentation régulière des recettes de l'Etat ivoirien. De 3 946,12 milliards de FCfa en 2021, les recettes fiscales se sont établies à 4 478,52 milliards de Fcfa en 2022, en hausse de 13,49% et à 5 282,06 milliards FCFA en 2023, en progression de 17,94%. Le budget de l'Etat pour 2023 fixé à 11 694,36 milliards Fcfa comprend 5 282,06 milliards Fcfa de recettes fiscales à mobiliser, soit un pourcentage d'évolution de 45,17%. L'année précédente, le budget a atteint 9 901,07 milliards Fcfa et les recettes fiscales 4 478,52 milliards Fcfa (+45,23%). En 2021, le budget s'est établi à 8 398,91 milliards Fcfa pour une mobilisation de recettes de 3 946,12 milliards, soit un taux de 46,98%.