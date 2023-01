Algérie: CHAN2022 (GR - B) - Le Sénégal signe son retour après 11 ans d'absence

ALGER — L'équipe nationale locale de football du Sénégal, fait son retour au championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs locaux (CHAN) dont la septième édition du CHAN se déroulera en Algérie (13 jan - 4 fév), après une absence de 11 ans.

Faisant partie d'un groupe (B) très relevé, en compagnie de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire et surtout de la RD Congo (2 titres), les Lions du Sénégal n'auront pas la partie facile et devront sortir le grand jeu pour espérer passer en quarts de finale.

Lors de la première édition organisée en 2009, le Sénégal avait terminé au pied du podium, après sa défaite en match de classement devant la Zambie (2-1).

Les Lions n'ont pas fait mieux en 2011 pour leur deuxième et dernière participation au tournoi, en se faisant sortir dès le premier tour sur une défaite (0-2) contre la Tunisie, qui remportera le tournoi.

Pour sa 3e participation au rendez-vous algérien, CHAN-2022, le Sénégal, sacré champion d'Afrique dans la compétition majeure du CAN-2022 disputée au Cameroun, veut frapper un grand coup dans cette 2e compétition des joueurs locaux, en effectuant un stage en Algérie même, au cours duquel il a tenu en échec son homologue algérien à Annaba sur le score de (2-2) et en menant à chaque fois au score.

Avant de rallier la ville d'Annaba le 10 janvier, l'équipe du Sénégal effectue depuis mercredi dernier un stage de préparation à Tabarka (Tunisie). Les Lions vont rester à Tabarka jusqu'au 10 janvier avec des matchs amicaux au programme.

Aller le plus loin possible dans le tournoi

Le sélectionneur Pape Thiaw a indiqué que son équipe participera au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) "avec des ambitions" et "dans l'espoir d'aller le plus loin possible".

"Nous partons à une compétition à laquelle nous n'avons plus participé depuis 11 ans. Nous y allons avec des ambitions et dans l'espoir d'aller le plus loin possible. Il nous faudra prendre les matchs un à un et y aller étape par étape", a déclaré Pape Thiaw.

Le Sénégal jouera son premier match contre la Côte d'Ivoire, le 14 janvier, le 18 janvier contre l'Ouganda et son dernier match de poule le 22 janvier face aux Léopards du Congo.

Calendrier des matchs:

14 janvier: Côte d'Ivoire - Sénégal, 20h00, Stade du 19 mai 1956 d'Annaba

18 janvier: Sénégal - Ouganda, 20h00, Stade du 19 mai 1956 d'Annaba

22 janvier: Sénégal - RD Congo, 20h00, Stade du 19 mai 1956 d'Annaba.

Fiche pays: Sénégal (GR B)

La fiche du Sénégal, aligné dans le groupe B du championnat d'Afrique des nations CHAN 2022 en Algérie:

Palmarès CHAN: 3em participation

Meilleur résultat: 4e en 2009

Classement Fifa : 19e

Président de la Fédération: Augustin Senghor

Affiliée à la Fifa: 1964

Affiliée à la CAF: 1963

Principaux clubs : ASC jaraaf , ASC Jeanne d'Arc, Tengueth FC, Casa Sport

Qualification: Le Sénégal s'est qualifié aux dépens de la Guinée (1-0, 0-1, aux tab 5-3)

Sélectionneur actuel : Pape Thiaw

Le joueur vedette : Moussa Kanté.

CHAN2022 (GR:B): la liste des joueurs sénégalais

ALGER, 8 jan 2023 (APS)- La liste des joueurs sénégalais retenus pour prendre part au Championnat d'Afrique des nations CHAN 2022, prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février :

Gardiens : Alioune Badara Faty (Casa Sports), Pape Abdoulaye Dieng (Dakar Sacré-Cœur), Pape Mamadou Sy (Génération Foot).

Défenseurs : Mautarou Baldé (Teungueth FC), Mamadou Sané (Génération Foot), Cheikh Tidiane Sidibé (Teungueth FC), Abdoulaye Diédhiou (Casa Sports), Cheikhou Omar Ndiaye (Génération Foot), Mélo Ndiaye (Jaraaf), Ousmane Diouf (Teungueth FC), Moussa Sogue (Amitié FC).

Milieux de terrain : Djibril Diarra (Génération Foot), Ousmane Kane (AS Douanes), Lamine Camara (Génération Foot), Moussa Ndiaye (Jaraaf), Sérigne Moctar Koité (Teungueth FC), Libasse Ngom (Guédiawaye FC), Elimane Cissé (Diambars).

Attaquants : Moussa Kanté (Dakar Sacré-Cœur), Papa Amadou Diallo (Génération Foot), Malick Mbaye (Génération Foot), Raymond Diémé Ndour (Casa Sports), Cheikh Ibra Diouf (Guédiawaye FC).