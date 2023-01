Algérie: Gendarmerie nationale - Appel à témoin concernant un individu impliqué dans une affaire d'escroquerie

ALGER — Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale a lancé, dimanche, un appel à témoin au sujet d'un individu impliqué dans une affaire de formation d'une bande de malfaiteurs, appelant toute personne ayant été victime de cet individu à se rapprocher du siège du Tribunal de Cheraga pour déposer plainte et apporter son témoignage.

"En application des dispositions de l'article 17 du Code de procédure pénale et en vertu du mandat délivré par le procureur de la République près le tribunal de Cheraga, l'individu répondant aux initiales +F.T+ et surnommé Badis est poursuivi dans une affaire de formation d'une bande de malfaiteurs pour préparer un délit, et pour intervention illégale dans une fonction militaire et usurpation d'une profession légalement réglementée et d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par les autorités publiques", lit-on dans l'appel à témoin auquel a été jointe la photo du mis en cause.

A cet effet, les mêmes services ont invité "toute personne ayant été victime du susnommé (rencontré personnellement ou ayant des informations en tant que témoin) à contacter le bureau du juge d'instruction de la deuxième chambre près le Tribunal de Cheraga pour déposer plainte ou apporter un témoignage dans cette affaire", ajoute le communiqué.