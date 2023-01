Afrique: Requins - Plongeons au cœur de la polémique

Des vidéos, des squales, des questions. La présence évoquée de requins dans le lagon 5 voire près du rivage aura alimenté les conversations au cours de la semaine écoulée. Qu'en est-il ?

La présence de requins dans le lagon, voire même à proximité du rivage, a été évoquée à plusieurs reprises au cours des derniers jours. Plus tôt cette semaine, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, un requin d'environ 1,5 m aurait été aperçu à BelOmbre. La "bête", vu près du rivage, aurait été filmé par un promeneur. Depuis, d'autres vidéos ont montré les crocs : certaines fausses, d'autres qui ont l'air bien réelles. Qu'en est-il ? Faut-il vraiment avoir peur des "dents de la mer" ?

Le drame qui a coûté la vie à un pêcheur, près de l'île-aux-Flamants dans le sud-est du pays, a en tout cas marqué les esprits. Jean Lise Mike Antonio, un trentenaire habitant Bambous-Virieux, a été attaqué et dévoré par un squale après que l'embarcation dans laquelle il se trouvait avec quatre autres pêcheurs a chaviré. Alors que ses amis ont réussi à nager jusqu'au rivage, le trentenaire a connu une fin tragique, et les garde-côtes ont dû utiliser les moteurs de leur bateau pour faire fuir les requins. Toutefois, entre les appréhensions des gens et le tollé sur les réseaux sociaux, une question demeure : faut-il vraiment s'en inquiéter ?

Sur le terrain, au point d'embarquement à Camp-des-Pêcheurs, dans la région de Grande-Rivière-Sud-Est, deux habitants du coin, M. Chuttoory, pêcheur, et Westley Riacca, plongeur, vaquent à leurs occupations quotidiennes. La minuscule île-aux-Flamants est aperçue de temps en temps, au loin, aux prises avec de fortes houles. Les deux "zanfan lamer", comme les décrit Westley Riacca, ne sont nullement inquiets.

À leur avis, la polémique autour des requins ne sert à rien d'autre qu'à alimenter la psychose, étant donné que les requins ont toujours existé dans cette région et qu'ils ont l'habitude de les rencontrer. "Ils aiment bien venir ici, l'eau est profonde. Parfois, on en voit même tout près du rivage. Pendant la journée, ils ne s'aventurent pas à proximité, compte tenu de toutes les activités côtières comme la pêche ou le parasailing ou speedboating, qui font beaucoup de bruit. La nuit, lorsque la mer est généralement calme, ils ont tendance à errer dans les parages."

Qu'est-ce qui expliquerait particulièrement qu'ils s'aventurent si près des côtes ? "Cela dépend. Même près du rivage, l'eau est assez profonde, donc on les repère généralement. Parfois, ils sont à la recherche de nourriture, lorsqu'il y a un manque de poissons dans les eaux profondes au-delà des récifs."

Par ailleurs, non loin de cette partie du lagon, se trouve la ferme aquacole de Mahébourg. Certains affirment que ce projet attirerait des requins en plus grand nombre. "Étant donné qu'il y a beaucoup de poissons, ainsi que de la nourriture qui s'échappe des filets dans l'eau à proximité à cause des vagues, ils viennent plus souvent. Parfois, les requins détruisent même les filets pour attaquer les poissons en quête de nourriture", nous dit Westley Riacca.

Harrydeo Hemraz, pêcheur professionnel de longue date de Quatre-Sœurs qui accompagne des plongeurs en mer, est du même avis. Compte tenu de la situation, qu'en est-il de la sécurité des gens et cela a-t-il conduit à une baisse des activités ? "Dans le cas du pêcheur, le lieu où le bateau a chaviré est précisément là où les requins sont nombreux. Nu mem apel sa plas-la pwin rékin", dit-il. "Il se peut qu'il ait été blessé par des coraux, ou lorsque le bateau a chaviré, il s'est blessé, laissant des traces de sang dans l'eau qui ont attiré les requins. En général, dans d'autres situations, les requins n'attaquent pas les gens, sauf s'ils sentent un danger pour euxmêmes ou s'ils détectent du sang", ajoute Westley Riacca.

Malgré tout, les activités dans la région ne sont pas perturbées, assure Vikash, qui travaille pour un touropérateur. De la rive de Camp-desPêcheurs, on repère les sites où des touristes et des locaux se regroupent pour faire du parasailing. De temps en temps, des speedboats fendent les vagues, et les catamarans s'arrêtent pour permettre aux clients de plonger... requins ou pas.