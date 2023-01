Angola: Les habitants de Bengo rêvent de jours meilleurs en 2023

Caxito (Angola) — Les citoyens de la province de Bengo souhaitent voir des améliorations des conditions de base de la population en 2023 avec l'exécution et la mise en œuvre de projets socio-économiques qui réduisent les difficultés des familles.

Les citoyens de cette région désignent l'acquisition de leur propre maison, l'amélioration de l'approvisionnement en eau et en lumière, le premier emploi, la réduction des prix et la construction de plus d'entreprises dans la province comme les principales attentes pour 2023.

Parallèlement, ils pointent également une amélioration de la qualité de vie dans les communes, des routes, de l'accès aux zones de culture, de la réalisation de projets reportés et d'une plus grande attention aux paysans dans l'écoulement de la production.

De l'avis des habitants de cette région, la proximité de la capitale, Luanda, devrait apporter plus de développement à la région, car la province dispose de vastes étendues de terres et d'un climat favorable à sa croissance.

Entendue par l'ANGOP, samedi, à Caxito, l'étudiante Anacleta António Kiala, a déclaré qu'en 2023, elle veut avoir la chance d'acquérir son premier emploi, sa propre maison et voir une amélioration de la distribution d'eau et d'énergie dans les quartiers et les communes.

Toujours dans la province, des entreprises de diverses branches d'activité, des supermarchés, des magasins, des boutiques appellent à l'augmentation de la sécurité policière pour réduire la délinquance enregistrée ces derniers temps.

Le citoyen Manuel Sapaka a indiqué la création de plus d'emplois pour les jeunes, l'assainissement de base, la construction d'écoles supérieures et l'amélioration des routes d'accès aux zones de culture comme priorités pour 2023.

Selon le professeur Loreto Mendes, le gouvernorat de Bengo devrait achever les travaux sur la maison des jeunes, construire une médiathèque et créer des politiques et des actions qui orientent et occupent les jeunes.

Selon l'enseignant, en 2023, le gouvernorat devrait construire plus d'hôpitaux, d'écoles, de terrains de football, sans oublier l'acquisition de bancs d'école.

Le conseiller de l'Église adventiste du septième jour, José Constantino, a déclaré qu'il espère que le gouvernorat, en cette nouvelle année, se penchera sur les personnes les plus vulnérables qui se trouvent dans les zones les plus reculées, améliorera les routes d'accès aux zones de production, aux quartiers et communes et garantir le panier de la ménagère à la population.

Le religieux est d'avis que l'Etat devrait apporter un plus grand soutien aux hommes d'affaires pour garantir la création d'emplois, améliorer le réseau de santé, augmenter le nombre de techniciens de santé spécialisés et soutenir les enseignants qui dispensent les cours dans les zones reculées.

Pour 2023, Maria Soba Gomes, une fonctionnaire, a demandé une augmentation du nombre d'écoles dans les villages pour éviter que les enfants ne parcourent des dizaines de kilomètres pour apprendre.

Delfina Teresa Lomanda, qui est également résidente, a demandé plus de soutien aux femmes entrepreneurs pour augmenter l'offre de produits et créer de nouveaux emplois.

La province de Bengo est située dans la région centre-nord du pays, adjacente à la province de Luanda.

Elle a une superficie de 31 371 kilomètres carrés et une population, majoritairement paysanne, estimée à 429 322 habitants.