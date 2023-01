Angola: Le MPLA appelle à la préservation du patrimoine historique

Luanda — Le Bureau politique (BP) du Comité central du MPLA a appelé, ce dimanche, à la nécessité de préserver la pluralité culturelle et le patrimoine historique angolais, comme sources de renforcement de l'identité et de la mémoire collective et de promotion de la conscience nationale et de la citoyenneté.

Dans une note, à l'occasion de la Journée nationale de la culture, qui se célebre le même jour (8 janvier), le MPLA appelle les compatriotes, de Cabinda à Cunene, à transformer en une journée de réflexion autour de l'articulation des mécanismes de promotion de toutes les manifestations culturelles, comme des piliers solides pour la valorisation de l'identité des Angolais.

Elle rappelle que, dans le cadre du Programme de Gouvernance 2022-2027, " la vision du MPLA est que le secteur culturel et créatif soit un facteur de promotion d'une croissance économique structurée et durable, capable de stimuler une large diversité artistique (... )".

Le BP du MPLA félicite particulièrement les créateurs des arts nationaux qui, à travers leurs créations et leurs expressions culturelles, contribuent à écrire l'histoire de l'Angola et des Angolais.

Au nom de ses militants, sympathisants et amis du parti, il salue avec effusion la célébration de la date, " dans l'esprit de l'unité nationale et avec une réflexion sur les idéaux et les aspirations du feu président António Agostinho Neto, pour qui " la culture correspond , à chaque étape, une forme d'expression et de réalisation d'actes matériels ".

La Journée nationale de la culture a été instituée en 1979, à l'occasion de l'investiture des organes de gestion de l'Union des écrivains angolais (UEA).