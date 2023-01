Angola: Le ministre défend la promotion et la valorisation de la collection historique

Luanda — Le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau, a souligné, ce dimanche, la nécessité de promouvoir et de stimuler l'apprentissage pour la conservation et la validation de la collection historique, culturelle et artistique.

Dans un message dans le cadre de la Journée nationale de la culture, Filipe Zau avance qu'à l'appropriation du savoir, il faut aussi associer les stratégies les plus appropriées pour la diffusion, au niveau international, des initiatives visant à une plus grande promotion de la culture angolaise, fondamentalement, avec différentes communautés de la diaspora et, en outre, comme un soutien pertinent à la promotion du tourisme national et extérieur.

Selon le gouvernant, la tenue de concerts, performances et expositions permettent d'évaluer l'énorme potentiel des industries culturelles en faveur de la diversification de l'économie et du plein exercice de la citoyenneté nationale et planétaire.

"Pour cette raison, nous ne pouvons manquer de reconnaître et de rendre hommage à l'effort de tous ceux qui, malgré les difficultés rencontrées, décident de se lancer dans cette activité de travail encore socialement dévalorisée", lit-on dans le message du ministre.

Filipe Zau avance que la coopération entre l'État et la société civile, de manière plus dialogique et concertée, permettra de relever le faible sentiment d'estime de soi des " travailleurs de la culture ", œuvrant pour un agenda culturel cohérent, qui peut contribuer à une plus grande employabilité et, par conséquent, à un meilleur accompagnement social.

La Journée nationale de la culture a été instituée en 1979, à l'occasion de l'investiture des organes de gestion de l'Union des écrivains angolais (UEA).