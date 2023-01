Angola: Le MPLA veut des militants impliqués dans les défis du pays

Huambo (Angola) — La première secrétaire du MPLA de la province de Huambo, Lotti Nolika, a défendu, samedi, l'implication active des militants dans les défis du pays, en tant qu'organisation politico-partisane qui soutient le Gouvernement angolais.

Lotti Nolika s'exprimait lors de la cérémonie de vœux du Nouvel An, qu'il a reçue du personnel, des militants, des amis et des sympathisants du MPLA, représentant les 11 municipalités de cette région du Plateau Central.

A l'occasion, la responsable du parti a rappelé que le MPLAvait divers et grands défis dans le pays et dans la province de Huambo, en particulier, à relever à court, moyen et long termes.

Elle a dit que c'est une vie de haute responsabilité qui s'incarne dans l'accomplissement du programme de gouvernance, vainqueur des élections du 24 août 2022, qui a pour drapeau, la lutte continue des principaux problèmes auxquels la population est encore confrontée.

Dans l'éventail des défis, elle a souligné la mise en œuvre de la proposition de la nouvelle division politico-administrative, une initiative du détenteur du pouvoir exécutif, qui impliquera un réajustement des structures du MPLA au niveau local.

Ce défi, selon Lotti Nolika, impose l'amélioration de la capacité de communication, afin que le message sur le processus puisse être envoyé, avec plus d'efficience et d'efficacité, à toutes les franges de la population, surtout la couche des jeunes.

Elle exige également l'amélioration des conditions sociales de la population, car en tant que parti qui soutient le gouvernement, elle est appelée à apporter des solutions pour mettre fin aux différentes situations.

En conséquence, a-t-il dit, les militants sont appelés à accorder une attention particulière à la nécessité d'un plus grand engagement et dévouementà la cause du peuple angolais, ainsi qu'à augmenter la capacité de mobilisation des citoyens dans toutes les actions du MPLA.

"Chers camarades, nous avons besoin de fermeté et de pragmatisme dans les réponses que nous devons apporter aux problèmes du peuple", a souligné la responsable du parti.

Afin d'atteindre les objectifs visés, il a mentionné qu'il est impératif que les structures du parti, à différents niveaux, "retroussent leurs manches" pour améliorer la capacité d'agir dans les communautés.

D'autre part, elle a recommandé aux responsables des institutions gouvernementales de travailler, sans mesurer les efforts, à la recherche d'une posture irréprochable, afin que leur attitude corresponde aux attentes que la population a dans le MPLA.

Lotti Nolika espère qu'en cette nouvelle année, chaque responsable gouvernemental fera une analyse critique-réflexive de son action et la rendra plus efficace dans la vie des citoyens.

La politique a reconnu le dévouement des militants dans l'accomplissement de la mission et la contribution à la mise en œuvre des actions prévues pour 2023, ayant donc exhorté à redoubler d'efforts, étant donné que la complexité des défis actuels exige un esprit d'unité dans l'action, avec la recherche permanente d'une plus grande intégration de toutes les forces vives de la société autour du bien commun.

Quant au bilan de 2022, elle a dit que c'était une année de plus grand défi, compte tenu de la participation et de la conquête du MPLA, à l'une des élections les plus disputées de l'histoire démocratique de l'Angola.

Selon les résultats définitifs des élections du 24 août dernier, divulgués par la Commission électorale nationale (CNE), le MPLA a obtenu, dans le cercle provincial de Huambo, 308 mille 731 voix, élisant trois députés, sur un total de 561 électeurs, d'un million 103 mille 685 prévus.