Ile Maurice: De grâce...

Mais dans quelle sauce Dip peut-il tremper pour avoir été gracié ? Celle des puissants. Lui a été reconnu coupable par une cour de justice, n'a même pas eu à faire appel au Privy Council, tellement l'affaire était "obvious". Conversion de la peine de prison en Rs 100 000 d'amende !

Alors que des innocents croupissent en cellule sous des charges provisoires, parce qu'ils ne sont pas aussi bien connectés. David Jolicoeur, après avoir été torturé et dénudé au bord d'une rivière, ne sera plus poursuivi pour meurtre. Il aura fait quatre ans de prison. Stefan de Cazanove a finalement pu être libéré contre une caution de Rs 50 000 au lieu de Rs 350 000, grâce (et oui, le président n'est pas le seul) à la médiatisation de l'express sur son cas, mettant au jour les failles de son dossier (pas d'enquêteur en cour, pas de procédures correctes, pas de rapport du FSL... ).

Combien ne sont même pas jugés et sont en détention sous des charges provisoires ? Voilà qu'arrive un fils de commissaire de police, qui bénéficie déjà d'un gel de sa sentence et hop, il est gracié. À ceux qui disent que le judiciaire est le dernier rempart, faites attention... Tant que l'on aura un système qui condamne avant de juger, qui se base sur des accusations provisoires, la justice ne sera qu'au service de la poursuite et de la police (donc de l'exécutif dont les forces de l'ordre sont le bras armé). La tâche est maintenant aux magistrats, juges, qui n'ont pas le "pouvoir" d'une marionnette de la République ou d'une commission de pourvoi en grâce, et qui, on l'espère, ont plus d'indépendance, de libérer, dès que l'affaire traîne plus d'un an, les suspects.

La commission de pourvoi en grâce n'est pas un modèle, on se rappelle de l'affaire Christopher Perrine, en 2018, gracié malgré un lourd casier judiciaire, soupçonné de vol avec violence chez la fille de l'adjointe au commissaire des prisons. Là aussi, la commission n'avait pas estimé bon de se justifier. Mais le principe d'un jugement, c'est d'expliquer pourquoi on condamne. Le principe de la grâce devrait être le même. Merci de gracier avant l'heure (visiblement tout peut se faire, vu que piti Dip n'a même pas commencé à purger sa peine... on oublie la Constitution, la loi... ) les Jolicoeur, les Cazanove et toutes les autres victimes de torture policière puisque leurs bourreaux, eux, ne seront jamais condamnés (cela fait six mois que les vidéos des terribles CID de Terre-Rouge ont été diffusées, mais rien... ). C'est la moindre des choses. Des innocents sont en prison, des coupables en liberté. Kot zistis la été ?