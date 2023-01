Maroc: Guelmim-Oued Noun - La CRDH tient sa 3ème session ordinaire au titre de l'année 2022

Guelmim — Oued Noun - Guelmim - La Commission Régionale des Droits de l'Homme (CRDH) à Guelmim-Oued Noun a tenu, samedi à Guelmim, sa troisième session ordinaire au titre de l'année 2022.

Le président de la Commission, Brahim El Ghazal a indiqué que cette rencontre sera marquée par des interventions des responsable des secteurs de la culture et de l'eau, dans le cadre des missions du Conseil national des droits de l'Homme et ses commissions régionales, qui portent principalement sur le suivi et l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques pour assurer un développement économique, culturel et social.

Il a relevé qu'il s'agit de passer en revue les efforts déployés par ces deux secteurs au niveau de la région Guelmim-Oued Noun, qui se caractérise par sa richesse géographique et la diversité de son patrimoine matériel et immatériel qui s'exprime notamment dans les cultures hassanie, amazighe et hebraïque.

Le directeur régional de la culture à Guelmim-Oued Noun, Talib Bouya Al Atiq a présenté à cette occasion un exposé sur le thème "L'offre culturelle dans la région de Guelmim-Oued Noun, à la lumière du modèle de développement des provinces du sud", dans lequel il a passé en revue les différents projets culturels qui ont été mis en œuvre dans le cadre du nouveau modèle de développement (2016-2021) et de la valorisation de la composante culturelle de la région visant à renforcer les infrastructures culturelles dans quatre provinces (Guelmim, Sidi Ifni, Tan-Tan et Assa Zag).

Ces 12 projets de développement au cours de la période 2017-2022 comprennent la création d'un observatoire de musique et de chorégraphie à Guelmim, un centre d'information sur les gravures rupestres à Guelmim, deux centres culturels à Sidi Ifni et Tan-Tan, quatre centres d'animation culturelle dans les communes de Mir Left et Lakhasas (province de Sidi Ifni), et Zag (province d'Assa Zag), et El Oueteya dans la province de Tan-Tan, ainsi que la création de quatre points de lecture dans les communes d'El Kassabi, Timoulay, Ikssel et Tighmert dans la province de Guelmim.

Il s'agit aussi de l'inscription de cinq sites de gravures rupestres sur la liste du patrimoine national et de la mise en place d'un programme de valorisation de la musique hassanie.

De son côté, le conservateur régional du patrimoine culturel à Guelmim Oued Noun, Mohamed Hamou a donné un aperçu sur les efforts déployés pour valoriser le patrimoine culturel ainsi que les contraintes qui entravent la préservation de ce patrimoine, tels que le manque de ressources humaines, l'expansion urbaine, la protection juridique de certains sites archéologiques et le problème du foncier.

Le représentant de la direction régionale de l'Office national de l'eau potable et de l'électricité (secteur de l'eau) a fait, pour sa part, une présentation sur la problématique des ressources en eau dans la région de Guelmim-Oued Noun, mettant l'accent sur les différents projets réalisés ou en cours de mise en oeuvre dans le cadre du programme national de l'eau et de l'irrigation 2022-2027.

Cette rencontre a connu la présentation des activités des commissions permanentes de la Commission régionale des droits de l'Homme au cours de l'année 2022.