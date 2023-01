Cote d'Ivoire: Mankono - Mepha Dosso invite les populations à s'inscrire

Le président de l'UJ- RHDP du Béré, Mepha Dosso, est passé à la vitesse supérieure. Il donne tous les moyens pour qu'aucun nouveau majeur de sa région n'échappe à la révision de la liste électorale. Le samedi 3 décembre, il a procédé à Madian, village situé dans la commune de Mankono, au lancement de l'opération " porte-à-porte ", à l'effet de booster le processus.

Après cette étape, il a continué son périple dans plusieurs autres villages dont Mouessola, Konotou, Borohoulema, Dienedian pour rencontrer les populations. A chacune des étapes, le leader régional de la jeunesse du RHDP a exhorté les habitants des foyers visités, et plus singulièrement les jeunes, à ne pas se mettre en marge de cette opération à laquelle les premiers responsables du parti attachent du prix. "

Demandez à vos enfants de 18 ans et plus de se faire enrôler. Dites-leur que cette opération est surtout leur affaire. Ils doivent s'inscrire pour décider de l'avenir du pays avec le président Alassane Ouattara. Ils doivent aider le chef de l'État à leur apporter le bonheur ", a indiqué Mepha Dosso. A l'en croire, les jeunes doivent tous contribuer au choix des dirigeants à même de leur apporter le développement, la paix et le bonheur.

"Quand on aime un candidat, on s'inscrit sur la liste électorale. C'est la preuve de votre soutien à votre candidat. Le Président Alassane Ouattara et son parti ont toujours besoin de vos voix. Si vous ne voulez pas qu'on choisisse vos dirigeants à votre place, il faut donc vous faire enrôler. Inscrivez-vous pour contribuer au choix de vos dirigeants ", a insisté le président régional de l'UJ- RHDP. Les différents intervenants dans les villages sillonnés ont rassuré Mepha Dosso de leur engagement à faire le plein du listing électoral.