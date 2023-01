Cote d'Ivoire: Tafiré - Le plaidoyer du maire pour un marché ultra moderne

Le premier magistrat de la commune de Tafiré, Coulibaly Sounkalo, a mis à profit la célébration de la première édition de la journée du mérite et de l'excellence pour faire part de ses doléances au ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME.

Pour Coulibaly Sounkalo dit Charles Sanga, la localité de Tafiré, peuplée d'environ 32 000 âmes, avec beaucoup d'opportunités du fait de son positionnement géographique devant lui permettre de booster son développement, n'a malheureusement ni marché, ni gare routière dignes de ce nom.

C'est justement pour cela qu'il a plaidé auprès de Souleymane Diarrassouba pour qu'il puisse peser de tout son poids pour la construction de ces infrastructures économiques auxquelles les populations de Tafiré tiennent fortement.

S'il a salué le projet de construction d'un centre artisanal et des métiers qui prendra bientôt forme pour répondre à la problématique de la lutte contre la pauvreté et le chômage, grâce au vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, Coulibaly Sounkalo dit attendre beaucoup du parrain de la cérémonie du mérite et de l'excellence.

" Nous comptons sur votre ministère pour encadrer et soutenir les jeunes de Tafiré qui ont beaucoup d'initiatives et qui ont besoin du soutien accru et massif afin de les aider à sortir des chantiers battus ", a indiqué Charles Sanga qui veut faire de sa cité un laboratoire pour l'artisanat en Côte d'Ivoire.

Il reste convaincu que l'artisanat peut porter le développement de Tafiré, de Badikaha et de Niédiékaha, en attendant que les grands industriels fassent leur entrée dans ces localités.