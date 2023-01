Afrique: Calme et bonne humeur pour les législatives au Bénin

Environ 6 millions 600.000 électeurs étaient appelés à élire leurs futurs représentants au Parlement mais l'affluence n'était pas au rendez-vous.

Toutes les villes ou presque étaient calme pendant les neuf heures qu'a duré le vote. Les magasins, marchés et bars étaient fermés pour la circonstance, les 17.749 postes de vote ont commencé dès 7 heures, à accueillir timidement les électeurs.

Pour la première fois de sa vie, Priscille Béhanzin a voté, dans une école d'Abomey : "Ça fait plus d'un an que j'ai bouclé mes 18 ans et j'avais hâte de participer à une élection. Celle-ci est bien tombée et je suis heureuse, fière d'avoir accompli mon devoir civique dans la paix et la convivialité."

À l'instar de cette jeune étudiante, les électeurs de toutes les régions ont voté dans la quiétude et dans une ambiance pacifique.

Bilan positif

Après le scrutin, dans la soirée, la plateforme électorale des organisations de la société civile, qui a déployé plus de 700 observateurs dans les 546 arrondissements du pays, a fait un point largement positif.

En dépit de la faible affluence observée et quelques soupçons de tentatives de fraudes. Awal Djibril Bouko Nagnimi, porte-parole de la plateforme présente un tableau sans incidents majeurs dans l'ensemble des centres de vote :

"Il n'a pas été noté de tentative de pression, d'intimidation, de menace, de trouble à l'ordre public, de corruption ou de harcèlement d'électeurs. Les électeurs ont voté dans l'ordre et la discipline. Il n'a pas été noté de rupture de stock de matériel électoral."

Des citoyens fiers

Le bon déroulement de ce scrutin est un grand défi relevé, estiment plusieurs citoyens rencontrés dans les différentes régions parcourus. Ceux-ci expriment ici leur fierté :

"Nous voulons que ça continue comme ça, c'est la fête ! C'est ce que nous souhaitons pour notre pays", dit l'un d'eux. Tandis qu'un autre exprime "une satisfaction totale, le peuple s'est exprimé et je crois que les résultats vont permettre à l'Etat en place de reconstituer sa base politique." Enfin, pour ce Béninois, "c'est la preuve que notre démocratie est encore vivace, nous devons nous en réjouir tous du nord au sud, de l'est à l'ouest."

... et un président satisfait

Le président Patrice Talon lui non plus ne cache pas sa satisfaction : "Le processus se déroule bien, c'est satisfaisant. Nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre histoire politique. Maintenant tout le monde va aux élections avec enthousiasme, plus personne ne boycotte malgré les réformes qui ont toujours cours et qui transforment notre environnement aussi bien économique que politique, administratif, c'est heureux !"

S'agissant du taux de participation, aucun chiffre n'est encore officiellement avancé. Tous les regards sont désormais tournés vers la Commission électorale nationale autonome (CENA) qui pourrait livrer les tendances officielles dans les 72 heures. Seuls les partis qui vont recueillir plus de 10% des suffrages se répartiront les 109 sièges, selon le système proportionnel.