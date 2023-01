Sénégal: Activité économie interne hors agriculture et sylviculture - 0,8% de croissance au 3ème trimestre 2022

L'activité économique interne hors agriculture et sylviculture, mesurée par celle de l'Indice général de l'activité (Iga) est ressortie à 0,8% au troisième trimestre 2022, en variation trimestrielle, renseigne la note de conjoncture trimestrielle de la Direction générale de la planification des politiques économiques.

La note de conjoncture de la Direction générale de la planification des politiques économiques (Dgppe) renseigne qu'au troisième semestre 2022, l'évolution de l'activité économique interne hors agriculture et sylviculture, mesurée par celle de l'Indice général de l'activité (Iga), est ressortie à " 0,8% au troisième trimestre 2022, en variation trimestrielle ". Sur un an, nous apprend la note de conjoncture publiée au plus tard 45 jours après la fin du trimestre que des croissances respectives de " 1,6% et 2,7% de l'activité sont relevées, au troisième trimestre et sur les neuf premiers mois de 2022 ".

Au plan interne, explicite la note, l'activité économique hors agriculture et sylviculture s'est légèrement accrue de " 0,8% en variation trimestrielle, au troisième trimestre 2022, à la faveur du tertiaire (+2,8%), atténuée par le repli du primaire (-7,4%), du secondaire (-0,1%) et des taxes sur biens et services (-1,4%) ".

Sur une base annuelle, une hausse de 1,6% de l'activité économique est notée au troisième trimestre de l'année 2022, à la faveur principalement des secteurs tertiaire (+8,2%) et primaire (+6,1%). En cumul sur les neuf premiers mois de 2022, la croissance de l'activité économique (hors agriculture et sylviculture) est ressortie à 2,7%, sous l'impulsion du tertiaire (+4,5%) et des taxes sur biens et services (+5,7%).

Le secteur primaire en hausse de 7,4%

Le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture), mesuré par l'indice d'activité, corrigé des variations saisonnières, s'est replié de 7,4% entre le deuxième et le troisième trimestre de 2022. Cette contreperformance reflète celle du sous-secteur de la pêche (-32,0%). Sur la période, l'élevage s'est renforcé de 3,0%.

Selon la note de conjoncture de la Dgppe sur un an, le secteur primaire, hors agriculture et sylviculture, s'est conforté de 6,1% au troisième trimestre, à la faveur du sous-secteur de l'élevage (+12,1%).

En cumul sur les neuf premiers mois de l'année, une contraction de 0,5% de l'activité est notée, sous l'effet du repli du sous-secteur de la pêche (-3,5%).

La pêche artisanale en baisse de 43,2%

Selon la note de conjoncture, l'activité de pêche s'est contractée de " 32,0%, au troisième trimestre 2022 ". Ce mauvais résultat est imputable aussi bien à sa composante artisanale (-43,2%) qu'à celle industrielle (-7,5%).

S'agissant de la pêche artisanale, les débarquements ont diminué de 43,2%, en rythme trimestriel, en liaison avec les contreperformances des captures dans les régions de Thiès (-54,4%), de Ziguinchor (-71,6%), de Dakar (-6,3%) et de Fatick (-59,5%).

A Dakar, la baisse notée est consécutive au déplacement de l'upwelling (remontée vers la surface des eaux froides riches en éléments nutritifs) et à l'interdiction de la pêche nocturne sur la période.

Pour la région de Thiès, le démarrage de l'hivernage et la fin de la grande campagne de pêche sur la côte nord (Cayar à Fass-Boye) ont été déterminants au recul des captures.

Concernant Fatick, la contreperformance est liée au repli des unités de pêche saisonnière au niveau du site de Djiffère, l'interdiction de la pêche nocturne en vigueur depuis le 1er juillet 2022 et la fermeture de la pêche crevettière (repos biologique).

La pêche industrielle en hausse de 7,5%

Pour ce qui concerne la pêche industrielle, une baisse de 7,5% est enregistrée au troisième trimestre, dans le sillage de la baisse des entrées de navires au port de Dakar (786 navires au troisième trimestre 2022 contre 830 navires au deuxième trimestre 2022).