Algérie/Ouganda: CHAN-2022 - L'Ouganda à Annaba pour passer la phase de groupes

ALGER — La sélection ougandaise de football, surnommé "les Cranes locaux" et dont c'est la 6e participation au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN-2022), abordera la 7e édition, avec l'objectif de passer pour la première fois le cap du premier tour (phase de groupe).

En effet, l'Ouganda qui a pris part aux cinq dernières éditions de la compétition réservée aux joueurs locaux, à l'exception de l'édition inaugurale de 2009, n'a jamais dépassé la phase de groupes.

Même s'ils sont toujours redoutables dans la zone CECAFA, les Cranes n'ont pas tout à fait traduit cela sur le continent.

Pour assurer leur présence au tournoi en Algérie, les protégés de l'entraineur serbe Milutin Sredojevic, dit 'Micho', se sont qualifiés aux dépens de la Tanzanie, après un succès (3-0) au St Mary's Stadium de Kitende à Kampala et (0-1) en Tanzanie.

Dirigée par le coach 'Micho' (entre 2013 et 2017), l'équipe ougandaise a réussi deux participations de suite au CHAN, sous la coupe du technicien serbe en 2014 et 2016, achevées par une sortie prématurée au 1er tour.

A l'occasion du rendez-vous d'Alger, le tacticien serbe avec sa bonne expérience sur le continent africain, sera appelé à faire mieux, et pour cela, il doit bien négocier ses sorties face à la RD Congo, un vrai habitué de la compétition (6 participation et deux titres 2009, 2016), et le Sénégal dont c'est la 3e participation au CHAN avec une 4e en 2009, comme meilleur résultat jusqu'ici.

L'expérience de l'entraineur Milutin Sredojevic dans le continent pourra l'aider à négocier ses sorties, lui qui a déjà travaillé en Afrique du Sud avec les Orlando Pirates, au Rwanda, en Tanzanie, en Ethiopie, en Zambie et en Egypte, où il a entraîné le Zamalek en 2019. Il se tournera ainsi vers le CHAN pour s'imposer comme l'un des meilleurs tacticiens.

Pour réussir sa mission de "passer le 1er tour", il s'appuiera sur des joueurs dont la présence est très importante dans le groupe, à l'image de l'attaquant des Vipers SC et capitaine des Cranes, Milton Karisa, très bon notamment sur le plan offensif qui est en pleine forme en championnat.

Il misera également sur le capitaine Karisa, et l'attaquant et buteur du club de Soltilo Bright Stars, Nelson Ssenkatuka, appelé en dernière minute.

Le premier match contre RD Congo, promet beaucoup

Le premier match de l'Ouganda contre la RD Congo s'annonce explosif et peut être décisif pour la suite du tournoi . Les " Cranes", devraient sortir le grand jeu face à un ancien double vainqueur de la compétition (2009, 2016).

La suite du tournoi ne sera pas de tout repos, puisque les protégés de 'Micho' seront face à deux solides équipes, le 18 janvier, face au Sénégal et la Côte d'Ivoire dont c'est la cinquième participation.

Il faut rappeler que dans l'histoire des sept éditions du CHAN, l'Ouganda a participé à l'édition 2011 au Soudan, où elle a perdu ses trois matchs de groupe, avant de se ressaisir en 2014, malgré une élimination au 1er tour, en dépit de 4 points récoltés (1 succès+1 nul). Les deux suivantes l'édition (2018, 2020) ont été moins prolifique, avec respectivement, deux et un point obtenus.

Au niveau des clubs, l'Ouganda n'a pas une grande histoire dans le football du continent. Les plus grands clubs du pays sont le Kampala City et les Vipers, fournisseurs de la majorité des joueurs de l'équipe nationale et sont les plus titrés du pays (championnats et coupes).

Sur le plan continental, Kampala a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions, alors appelée Coupe d'Afrique des clubs champions, en 1978 et 1982. L'équipe a atteint les phases de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF en 2017 et les quarts de finale du tournoi en 1985, alors appelé Coupe des vainqueurs de coupe de la CAF.

Les Vipers se sont récemment qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des champions pour la première fois de leur histoire après une victoire sur le TP Mazembe.

Calendrier des matches (Groupe B):

14 janvier 2023: RD Congo - Ouganda (17h00), Stade du 19 mai, Annaba

18 janvier 2023: Sénégal - Ouganda (20h00), Stade du 19 mai, Annaba

22 janvier 2023: Ouganda - Côte d'Ivoire (20h00), Stade de Baraki, Alger.