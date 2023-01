Soudan: Inauguration de la phase finale du processus politique

Khartoum — La phase finale du processus politique dans le pays Facilitée par le mécanisme tripartite (l'Union Africaine, l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) et les Nations Unies) a lancé la phase finale du processus politique dans la Salle de l'Amitié à Khartoum aujourd'hui pour parvenir à un accord final.

Les parties à l'accord-cadre représentées dans les composantes militaires et les différentes forces politiques civiles espèrent parvenir à un accord politique final et équitable qui conduira à un gouvernement dirigé par les civils qui gérera la période de transition.

La phase finale du processus politique comprend cinq axes, représentés dans la justice et la justice transitionnelle, la reforme sécuritaire et militaire, l'examen et l'évaluation de l'accord de paix, le démantèlement du régime du 30 Juin, en plus de la question de l'Est Soudan.

La session inaugurale a été assistée par le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire Général Abdel Fattah al-Burhan, et son adjoint le Lieutenant-Général Mohamed Hamdan Dagalo Commandant des Forces de Soutien Rapide, les chefs et les leaders des partis et les composantes politiques qui ont signé l'accord-cadre, et les représentants du mécanisme tripartite et les missions diplomatiques au Soudan.