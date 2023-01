Angola: Le Président João Lourenço condamne les actes antidémocratiques au Brésil

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a condamné, dimanche soir les actes anti-démocratiques survenus au Brésil.

Dans une déclaration publiée sur la page officielle de la Présidence de la République, João Lourenço condamne avec véhémence et fermeté des actes antidémocratiques contre les institutions qui représentent et symbolisent la démocratie brésilienne.

"Nous considérons ces manifestations comme regrettables et révélatrices d'un haut degré d'intolérance, non compatible avec les règles du jeu démocratique, dans lequel les résultats légitimés par le vote populaire doivent être reconnus et acceptés par tous", renchéri l'homme d'État angolais.

Selon le Président angolais, les élections qui se sont tenues récemment au Brésil ont été reconnues dans le monde entier comme libres, justes et transparentes, ce qui n'a aucun sens par rapport aux revendications actuelles.

En tant que président de la CPLP et Chef de l'État angolais, João Lourenço est convaincu que le Gouvernement brésilien exercera son autorité et rétablira le plus rapidement possible l'ordre démocratique dans le pays.

Il y a lieu de rappeler que, les partisans de l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, ont réussi à envahir dimanche le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême.