Madagascar/Niger: CHAN 2022 / Préparation - Les Barea affrontent les Mena du Niger ce jour

Les Malgaches bouclent leur préparation en Tunisie sur ce match contre les Nigériens, ce soir.

C'est la semaine du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2022). Toutes les équipes engagées à ce championnat continental peaufinent activement leur préparation. Les Barea de Madagascar sont depuis une semaine en séjour en Tunisie pour la dernière ligne droite de leur préparation. Les internationaux locaux ont disputé un match amical contre les Diables Rouge du Congo et ont perdu par un but à zéro. Battus, les Malgaches ont pourtant rendu une bien belle copie sur le terrain, mais manquent d'efficacité dans le marquage de but et la finition.

Beaucoup de travail reste à améliorer et à faire pour les protégés de Roro Rakotondrabe. Et le lendemain de la défaite face aux Congolais, le coach a insisté sur un travail spécifique pour les attaquants. L'entraînement sur le terrain du Complexe Sportif de Tabarka a surtout été axé sur tous les travaux tactiques de marquage devant but, la finition. Comme le technicien l'a déclaré après le match, " Ce qui nous a manqué, c'est le but. Il faut renforcer le travail là-dessus. J'ai demandé aux joueurs de jouer plus vite vers l'avant ".

Les Barea effectuent un entraînement quotidien jusqu'au départ pour l'Algérie. Ce soir, la bande à Ando dispute son second match de préparation contre le Niger. Les deux équipes entament leur préparation en Tunisie avant de s'envoler pour l'Algérie. Les Nigériens ont tenu en échec les Sénégalais, vendredi, sur le score de parité 0-0 au Complexe Sportif de Tabarka pour leur premier match de préparation.

Comme lors de la rencontre opposant Madagascar au Congo, le Niger a aussi manqué d'efficacité offensive et de lucidité dans la finition. Le match de ce soir permettra au staff technique de rectifier les dernières règles tactiques. Les autres équipes évoluant dans le groupe C de Madagascar au CHAN à l'image du Maroc a remporté son match-test contre l'Ethiopie par un but à 0, le Soudan et l'Ouganda se sont quittés sur le score de 2-2 partout et le Ghana et l'Algérie se sont neutralisés par 0-0 partout.