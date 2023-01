Madagascar: Agriculture inclusive - L'année internationale du mil proclamée par les Nations Unies

L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2023, année internationale du mil (IYM 2023).

Déjà promue à Madagascar par de nombreux projets qui soutiennent le développement des filières inclusives, notamment dans le grand Sud, la production de mil est déjà pratiquée par les paysans dans de nombreuses régions. Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture), la culture de cette céréale offre plusieurs avantages. " Le mil est particulièrement reconnu pour sa forte résistance. Il peut pousser sur des terrains arides et survivre à des changements climatiques. Le mil peut contribuer à pallier les pénuries alimentaires, et participer en cette occasion à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables. Il peut pousser sur tous les types de sol, même ceux étant les plus pauvres.

De plus, le mil participe à réduire la dégradation du sol. En intégrant et en développant la production de mil dans des systèmes agroalimentaires locaux, on peut faciliter la transition vers des systèmes plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables. Ce qui permet d'améliorer la production, la nutrition, les conditions de vie tout en préservant et améliorant la vie terrestre locale ", indique la représentation de la FAO pour Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles.