Madagascar: Foot / Coupe Régionale U19 - La sélection d'Analamanga éliminée

La première phase de la Coupe des sélections régionales U19 a rendu son verdict ce week-end. Les noms des sept équipes régionales qualifiées pour la deuxième étape sont connus.

On cite entre autres l'équipe du Vakinankaratra, Sava, Anosy, Atsinanana, Atsimo-Atsinanana, Itasy et Atsimo-Andrefana. Il faut attendre la compétition pour le site de Port Berger qui aura lieu du 13 au 15 janvier afin de connaître la huitième et dernière équipe qui rejoindra cette prochaine étape.

Pour rappel, ces huit équipes qualifiées seront de nouveau réparties en deux groupes. Les deux meilleures équipes se disputeront la finale. La Coupe des sélections régionales U19 servira à détecter des talents et à former l'équipe nationale des Barea U20, dans le cadre de notre participation au tournoi de la Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) U20.