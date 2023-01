Madagascar: Saison cyclonique - Début probable des activités à partir du 16 janvier

Les activités cycloniques pourraient commencer à partir de la seconde semaine de ce mois d'après les mises à jour des prévisions saisonnières publiées par la direction générale de la météorologie de Madagascar.

Selon ce document, " les conditions pourraient devenir favorables au développement de perturbations cycloniques dans l'Océan Indien et dans le Canal de Mozambique du 16 au 31 janvier ". La direction générale de la météo d'interpeller sur " un risque modéré pour qu'une perturbation intéresse " plusieurs districts des régions des Régions Sava, Analanjirofo et les Districts d'Antsiranana I et II.

Le risque serait toutefois " faible " pour les Districts des Régions : Atsinanana, Alaotra Mangoro, Sofia, Boeny, Betsiboka et les Districts de Nosy Be, Ambanja, Ambilobe, Besalampy, Maintirano, Morafenobe, Antsalova, Ambatomainty, Belon'i Tsiribihina, Morondava, Manja et Morombe. Côté précipitation, le document émanant de la direction générale de la météorologie prévoit un cumul des précipitations supérieur à la normale saisonnière pour les trois prochains mois dans la partie Nord-Ouest de l'île (Boeny, Sofia et Diana). Face à ces prévisions, le service de la météo du pays invite les citoyens à " suivre de près les mises à jour dans les bulletins de prévisions de deux semaines ".