Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Partage d'expérience avec l'Union Européenne à Bruxelles

Un autre pays, une autre rencontre. Après son pèlerinage en Israël, durant lequel il a pu se recueillir et prier pour la Nation, Siteny Randrianasoloniaiko se trouve à Bruxelles

. Une visite qui lui a permis de rencontrer Irchad Ramiandrisoa Raraaly, Ambassadeur plénipotentiaire de l'Union européenne au Ghana. " Il faut noter que S.E Irchad Ramiandrisoa Razaaly est né, a grandi et a étudié à Madagascar avant de poursuivre ses études et de travailler à l'étranger et de devenir un " diplomate " de haut niveau ", a ainsi fait savoir Siteny Randrianasoloniaiko hier. Et de continuer que " l'endroit où il travaille actuellement est très stratégique car le Ghana est un grand pays avec sa propre identité en Afrique ".

Tournées

Développer un pays comme Madagascar requiert des connaissances sur la diplomatie et la géostratégie. La Grande Ile se trouve dans un carrefour où les enjeux sont multiples. " La rencontre était très intéressante et cela s'est déroulée dans une ambiance conviviale, informelle et amicale ", a indiqué le président de l'Union Africaine du Judo tout en ajoutant que " les discussions ont tourné vers les relations internationales et la géopolitique, notamment en ce qui concerne l'Afrique et l'Europe ".

Néanmoins, Siteny Randrianasoloniaiko n'a pas oublié d'indiquer que ses actions sont dictées par la recherche des intérêts pour Madagascar. Moins d'une année avant la présidentielle 2023, l'enfant de Tsianengeha multiplie les rencontres et s'arme de nouvelles connaissances et expériences afin de faire face à la compétition qui s'annonce rude si il décide de participer à l'élection après les tournées qu'il entamera certainement dans quelques semaines.