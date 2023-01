Sénégal: Mamadou Bocar Sy reconduit à la tête de l'association professionnelle des banques et établissements financiers

Le directeur général de la Banque de l'habitat du Sénégal (Bhs) Mamadou Bocar Sy vient d'être reconduit pour un nouveau mandat de 2 ans à la présidence de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers (Apbef) du Sénégal.

Mamadou Bocar SY, l"Administrateur Directeur général de la BHS et Président de l'APBEF

Des sources du Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos) renseignent que cette reconduction est justifiée par le fait que M. Sy sera, le nouveau président de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers des pays de l'Uemoa (Fapbef Uemoa) à partir du 15 janvier 2023.

Pour rappel, il faut noter que sous son magistère, M. Sy a piloté le chantier de l'acquisition du site devant abriter le siège de l'APBEF, ce qui a grandement contribué à peaufiner l'image et la visibilité de l'association. Son engagement en faveur d'un dialogue fécond et permanent avec les acteurs économiques, clients et autorités étatiques d'une part, et d'autre part, sa gestion de la crise de covid -19 avec la banque centrale ont été appréciés de tous.

Nul doute qu'avec un leadership affirmé Bocar SY va hisser encore très haut le flambeau de l'Apbef.

Créée en 1965, l'Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Sénégal (Apbef) a pour missions , à travers ses organes statutaires, d'assurer la promotion de la profession, la défense des intérêts généraux et communs de ses membres et l'image publique des banques et établissements financiers du Sénégal.