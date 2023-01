Madagascar: Taekwondo / Championnat de Madagascar - Le club Lion d'Analamanga cartonne à Toamasina

Le sommet national de taekwondo version 2022 s'est étalé sur trois jours ce weekend à Toamasina. Les combattants d'Analamanga y ont été plus forts. Exploit extraordinaire. Les combattants de la ligue d'Analamanga ont été en démonstration au cham-pionnat de Madagascar de taekwondo toutes catégories, qui s'est déroulé pendant trois jours et a pris fin ce samedi, au gymnase Soavita à Toamasina.

Le sommet national a été marqué par la domination du club Lion d'Analamanga. Celui-ci se hisse sur la plus haute marche au tableau des médailles, en raflant vingt titres dont douze médailles d'or, cinq d'argent et trois de bronze. Lion a devancé tous les autres clubs en lice en arrachant trois médailles d'or chez les séniors et neuf chez les jeunes. Dans la catégorie des lourds, Stéphane Rakotoharison a défait, en finale des -80kg, Mirija Manohisoa Lamina d'Iarivo Tkd Analamanga.

Chez les filles, Florentine Razafindrabe, engagée chez les -57kg, et Julie Maria Razafindrabe, chez les -46kg, se sont imposées en duel final respectivement devant Nathalie Bakoliarimalala de Tigres du Vakinankaratra et Campbell Rafanomezantsoa, elle aussi, du Lion. Le club Dynamic d'Analamanga se trouve en seconde place du tableau des médailles avec vingt deux médaillés dont huit d'or, dix d'argent et quatre de bronze. Les protégés du directeur technique national, Rivo Rakotobe ont décroché, de leur côté, deux titres, signé Steve Rakotobe qui a été élu meilleur combattant du championnat.

Essai concluant

Il s'est imposé face à Sébastien Rafanomezantsoa de l'ATF d'Atsinanana en finale des -68kg. Et chez les filles des -62kg, Tarah Ratsitohara a renversé Arilafatra Randrianarisoa de l'AAtkd d'Analamanga. À sa première participation à la joute nationale, le club Chinjok d'Analamanga se positionne à la troisième marche, en obtenant sept titres nationaux, huit médailles d'argent et deux de bronze. Et en arrachant également sept titres chacun, Iarivo Tkd d'Analamanga, ATF d'Atsinanana et Sonrang d'Analamanga s'installent respectivement à la quatrième, cinquième et sixième place au tableau des médailles. Le club tamatavien n'a pas démérité en engrangeant à domicile sept médailles d'or, cinq d'argent et onze de bronze, ainsi que le trophée de la meilleure combattante grâce à Mendrika Fifaliana Ramanandraisoa. Point final sur le championnat national, la Fédération malgache de taekwondo comme les autres fédérations concernées ont hâte de procéder au regroupement en vue des XIe Jeux des iles de l'océan Indien sur le sol malgache au mois d'aout.