Madagascar: De nouveaux symptômes de la Covid-19 inquiètent des médecins

Mis à part les symptômes habituels de la COVID-19, des médecins se confrontent à de nouveaux symptômes qui se présentent sous formes de vomissements, et même une diarhée.

Un père de famille n'arrive pas se remettre d'une maladie ayant débuté par un mal de gorge et des symptômes grippaux. "Après notre voyage depuis Mahajanga en fin d'année, nous avons eu des symptômes grippaux, mes enfants et moi. Mon premier enfant a eu une forme de grippe avec de la fatigue lors de la première journée de la maladie, puis une toux est apparue quelques jours après. Pour mon cas, j'avais un mal de gorge à Mahajanga. Arrivé à Tana le 1e janvier, je suis allé voir un médecin parce que je ne me sentais pas en forme. Mon état a empiré puisque j'étais fatigué avec des symptômes grippaux et de la fièvre. Je n'arrive pas à me rétablir jusqu'à ce jour", témoigne un père de famille.

Ce cas n'est pas isolé, le médecin traitant du patient interrogé indique que de nombreux patients en souffrent avec d'autres symptômes en plus. De la fièvre, des maux de têtes et même des vomissements accompagnés de fatigue, ce sont des cas fréquents qu'un médecin d'une clinique privée sise à Vontovorona prend en charge depuis la fin de l'année. " Il s'agit d'une Covid-19 sous forme "digestive "qui se manifeste fréquemment auprès des cas que j'ai auscultés. Le patient commence à avoir des maux de ventre et des vomissements allant jusqu'à une diarrhée", indique Docteur Gabriel Rakotoniaina, médecin détenant une clinique privée à Vontovorona. Dans cette clinique, les patients sont nombreux depuis la fin de l'année. "J'ai commencé à traiter des patients ayant les symptômes cités depuis la mi-décembre. Je consulte cinquante patients par jour dont la plupart présentent des cas quasi-similaires. Les malades arrivent successivement et viennent pour recevoir les traitements l'un après l'autre. Ils sont parfois de la même famille", enchaîne le médecin.

Vigilance

Selon le médecin, toutes les tranches d'âges sont concernées par ces symptômes. " J'ai pris en charge un enfant âgé de un an parmi mes patients. Les personnes ayant une faible immunité sont les plus vulnérables. Pour se prémunir de la maladie, les fortifiants et les gestes barrières pour les plus vulnérables devraient être respectés.

" Dans la majorité des cas que j'avais observés, dès que le malade a une faible immunité, ou a attrapé un coup de froid, la maladie se développe facilement chez le patient", constate-t-il. Le médecin appelle à la vigilance de tout un chacun en ce mois de janvier. " Après la période de fêtes, il faut faire attention et se protéger des maladies et du froid notamment pour les plus vulnérables", conclut-il. Le médecin craint une augmentation des cas après les fêtes de fin d'année.