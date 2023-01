Madagascar: Tennis de table / Championnat de Madagascar - Takko et Océane, nouveaux champions

Les titres ont changé de main. Une première dans l'histoire du tennis de table malgache, deux nouvelles têtes s'adjugent le titre de champion de Madagascar.

La Fédération malgache du tennis de table (Fmtt) a bouclé les activités 2022 par l'organisation du championnat de Madagascar de tennis de table, toutes catégories, qui a pris fin hier au Palais des sports de Mahamasina. Sur les deux cent quatre vingt cinq pongistes qui ont honoré ce sommet national, deux nouvelles têtes ont émergé du lot pour la première fois, en s'adjugeant le titre national. Chez les hommes, Henri Rinaud Lefitriniaina dit Takko, issu de Jovenna, s'est imposé devant Lucciano de l'Acacia à Antananarivo. Après la rencontre, Takko n'a pas caché sa joie. " C'est mon premier titre en tant que champion de Madagascar. Je suis très content et je suis très fier de mon parcours. Mon objectif est de figurer au sein de l'équipe nationale à la prochaine édition des JIOI de 2023 qui sera jouée à Madagascar cette année. Pour y parvenir, il faut travailler dur à l'entrainement. Concernant le voyage en Chine, ce sera mon deuxième séjour et je profiterai pour acquérir plus d'expériences afin d'apporter quelque chose à Madagascar aux Jeux des iles. "

Dans la catégorie féminine, l'adolescente Ranto Océane Rakotondrazaka issue du club CJST de Toamasina, a créé la surprise en remportant pour la première fois le titre de champion de Madagascar première série dame. Ranto Océane Rakotondrazaka a surclassé tour à tour ses adversaires et en finale, elle a battu en trois sets à deux son adversaire du jour, Harena de l'Acacia d'Analamanga. Après son match, elle n'a pas pu cacher sa joie. " Au début du match, j'ai un petit peu le trac et le coach m'a dit de ne pas se précipiter. Malgré le trac du début, j'ai essayé de ne pas montrer à mon adversaire et je suis très confiante au vu de quelques échanges. Je suis très contente de mon premier titre en première série dame et en plus j'irai en Chine. Ce sera une belle expérience et j'ai hâte d'y être pour agrandir mes connaissance en tennis de table ", confie Océane.

Nouvelles têtes

Ce championnat national comptant pour l'année 2022 a montré une grande évolution des jeunes pongistes. De nouvelles têtes émergent et s'adjugent le titre de champion de Madagascar en première série hommes et dames. Tous les anciens champions ont été battus d'une manière évidente et la relève est presque assurée. Le directeur technique national de la Fédération malgache du tennis, Tahiry Rakotoarisoa, affirme que c'est " de bon augure pour le tennis de table malgache, la relève commence à émerger. La ligue d'Atsinanana a fait une belle moisson car elle a remporté quelques titres par rapport aux autres ligues. Maintenant, nous allons nous pencher sur la préparation des huit pongistes qui iront en Chine ". Et de poursuivre: " Le passage en Chine ne qualifie pas d'office un pongiste pour figurer en équipe nationale. La liste officielle des pongistes (six en tout) qui représenteront Madagascar aux JIOI de 2023 sortira vers le mois de juin ou juillet. Huit pongistes partiront en Chine pour une durée de quatre mois pour acquérir de nouvelles expériences. "