Madagascar: Coupe des sélections régionales U20 - Cinq équipes sur sept se qualifient en toute quiétude

Acte II. Sept sélections, les leaders des sept sites de la première phase de la Coupe des sélections régionales U20G, qui s'est déroulée du 6 au 8 janvier, valident leur ticket pour la deuxième phase.

Cinq d'entre elles se qualifient après un parcours sans faute, entre autres Sava, Atsinanana, Itasy, Sud-Est et Vakinankaratra. À Antalaha, un groupe composé de deux équipes, Sava double la mise en arrachant deux victoires en match aller et retour, 4 à 2 samedi et 5 à 1 hier, face à Diana. La troisième journée à Tsiroanomandidy a été une sorte de petite finale entre deux formations qui comptent une victoire chacune. Itasy surclasse Bongolava avec une courte mais suffisante victoire de 1 à 0, après son succès face à Betsiboka (5-2) en première journée. La sélection hôte, Atsinanana, a été l'heureuse qualifiée à Toamasina, après ses deux succès face à Alaotra- Mangoro (3-2) en deuxième journée, et 2 buts à 0 en dernière journée hier, face à Analanjirofo.

Domination à domicile

À domicile, Vakinankaratra termine en tête au bout du suspense en s'imposant 3 buts à 2, hier, contre Analamanga qui a pourtant effectué un bon début en battant Menabe (3 à 1) vendredi. L'équipe de la ville d'Eaux a déjà disposé de Morondava (2-0) samedi. Et à Manakara, la formation du Sud-Est file en deuxième étape après avoir écarté Amoron'Imania (4-4 tab

3-2) en première journée, puis Vatovavy et Fitovinany dimanche (3-1). À Tolagnaro, Anosy domine à la maison. En match aller et retour, l'équipe hôte bat Androy, 4 à 3 samedi avant d'être tenue en échec deux partout hier. Ce match nul a été largement suffisant pour poursuivre l'aventure, car une victoire après séance de tirs au but ne vaut qu'un point. Et à Ihosy, les trois équipes composantes du groupe ont arraché une victoire chacune, mais Sud-Ouest l'emporte sur le score net de 5 à 3 en dernière journée, tandis que Ihorombe et Haute-Matsiatra n'ont décroché la victoire qu'après les tirs au but. On n'attend plus que la huitième qualifiée du site de Port-Bergé dont la première phase se jouera les 13, 14 et 15 janvier. Les huit sélections qualifiées joueront la deuxième étape de cette compétition de détection des Barea U20 en vue de la Cosafa Cup 2023, du 25 février au 5 mars.