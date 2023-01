Madagascar: Compétences et emplois numériques - Six mille personnes à former

Pour soutenir les efforts de renforcement des compétences numériques à Madagascar et contribuer à la création d'emplois de qualité, le ministère malgache du Développement numérique, de la Transformation numérique, de la Poste et des Télécommunications (MNDPT) et l'International Finance Corporation (IFC), filiale de la Banque mondiale, collaborent dans le cadre d'un programme visant à améliorer l'accès aux formations informatiques avancées et spécialisées.

L'accord entre le MNDPT et l'IFC stipule que cette dernière travaillera avec le gouvernement malgache et l'industrie locale pour définir les types de compétences numériques avancées dont le pays a le plus besoin, concevoir le programme d'études et attirer des fournisseurs internationaux de technologies éducatives pour travailler avec les institutions et les universités malgaches locales afin de dispenser la formation. Le programme vise à former 6 000 personnes, dont des employés du secteur public et du secteur privé, et des jeunes, en deux ans dans des professions informatiques telles que le développement de logiciels, l'architecture en nuage, l'ingénierie des données et la cybersécurité.

La formation, a-t-on expliqué, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de transformation numérique de Madagascar, qui prévoit la numérisation des services publics pour améliorer leur qualité et leur accès. Au moins un quart des personnes formées seront des femmes. On sait en outre que le modèle de collaboration public-privé a été retenu pour la réalisation du programme. L'Institut pour l'avenir de l'éducation du Tec de Monterrey et Mercer, deux leaders mondiaux du développement des compétences et de la formation, superviseront la formation, en veillant à ce qu'elle soit conforme aux normes internationales et aux meilleures pratiques mondiales.

" Le projet de compétences numériques arrive à point nommé car il permettra de dispenser des formations avancées en informatique afin de renforcer le capital humain à Madagascar et de soutenir la croissance de l'écosystème numérique ", a déclaré Tahina Razafindramalo, ministre du Développement numérique, de la Transformation numérique, des Postes et des Télécommunications. Et le membre du gouvernement de poursuivre que " le projet s'aligne sur l'engagement du gouvernement à mieux se préparer à l'économie numérique en développant les compétences numériques nécessaires et en modernisant son administration pour améliorer la prestation de services, stimuler la croissance économique et créer des emplois indispensables ".

Stimuler la croissance et l'emploi

Marcelle Ayo, responsable pays de l'IFC pour Madagascar, a indiqué pour sa part que l'objectif est de faire en sorte que la donne change à Madagascar en offrant l'occasion d'équiper la jeune population malgache des compétences numériques les plus avancées, telles que le codage de la cybersécurité, qui répondront aux demandes en forte croissance et en évolution du marché du travail, et soutiendront l'activité économique. Notons que l"IFC est le principal partenaire du projet. Le projet Prodigy de la Banque mondiale sur la gouvernance numérique apporte aussi son soutien au projet.

" Nous sommes fiers de faire partie de ce projet visant à développer davantage les capacités et les compétences informatiques, et à promouvoir l'innovation dans l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie en tant que catalyseurs essentiels dans le progrès de la croissance économique à Madagascar ", a affirmé, de son côté, Michael Fung, directeur exécutif de l'Institut pour l'avenir de l'éducation à Tecnológico de Monterrey. Pour Rupali Gupta, responsable de la transformation et du conseil en talents chez Mercer, impacter positivement sur la vie et les moyens de subsistance des gens est possible en accélérant la transformation numérique. Madagascar pourrait créer environ 140 000 nouveaux emplois liés aux compétences numériques dans neuf secteurs d'ici 2027, dont l'habillement, l'agroalimentaire et le tourisme, selon une analyse de IFC.

Quant au MNDPT, rappel a été fait que ce ministre est chargé de mettre en œuvre les projets gouvernementaux de transformation numérique à travers le Programme général de l'État. Ayant pour vocation de développer une économie numérique performante, ce département transversal se positionne comme un levier de modernisation de Madagascar. Son rôle est de garantir l'accès aux nouvelles technologies de l'information pour tous mais doit également veiller au respect du cahier des charges des entreprises publiques et privées en jouant le rôle de régulateur, de sensibilisateur et de promoteur, à travers les différents organes prévus à cet effet.