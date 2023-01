Madagascar: Ambohitsoa - Un cashpoint attaqué en plein jour

Il ne faisait même pas sombre lorsque les bandits ont opéré à visage découvert.

Leur cible, un kiosque de mobile money à Ambohitsoa. Vers 15 heures et quelques poussières, deux brigands munis de pistolets sont entrés de force dans le cashpoint. Il n'y avait pas de client à cet instant, et l'opératrice de vente était en train de jouer avec son enfant. Un moment de partage entre la maman et son fils qui fut malheureusement gâché par des cambrioleurs sans aucun état d'âme. Sur place, ces derniers ont pointé leur arme sur le front de l'enfant afin de forcer sa mère à céder à leur instruction, celle de donner tout l'argent liquide de la caisse. Bien entendu, l'opératrice du kiosque n'a eu d'autres options que de céder à leur demande.

Pour préserver la vie de son enfant, elle n'a pas hésité à sortir tout l'argent disponible. Une somme de 600.000 ariary a été emportée durant cette attaque armée, a-t-on appris sur place. Après leur forfait, les bandits ont pris la fuite dans une ruelle qui se trouvait en face du cashpoint attaqué. Certaines personnes du voisinage ont entendu l'appel au secours de la victime et ont tenté d'arrêter les bandits. " L'un des brigands était sur le point d'être capturé par les jeunes qui se sont lancés à sa poursuite.

Mais lorsqu'il a montré le pistolet, ses poursuivants ont vite compris qu'ils faisaient face non pas à de vulgaires voleurs à la tire mais à un gangster. Les forces étant disproportionnées, ils ont préféré rebrousser chemin ", selon un témoin oculaire à Ambohitsoa. Dans ce quartier populeux, la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre et plusieurs commerçants ont pris la précaution de fermer leur magasin plus tôt que d'habitude.