Ile Maurice: Rentrée scolaire - La parole aux enfants

interview

Ce lundi 9 janvier marque la rentrée, le premier trimestre pour les classes du primaire et du secondaire. Petits et grands reprennent le chemin de l'école. Après deux années difficiles avec le Covid, ils espèrent vivre une année scolaire normale. Comment se sont passées les vacances ? Comment les petits abordent-ils cette rentrée des classes 2023 ? La parole aux enfants.

Myiesha Myram, 12 ans, de Tranquebar, rejoint le collège Muslim Girls

As-tu passé de bonnes vacances ?

Mes vacances se sont très bien passées. J'en ai profité pour passer du temps en famille, notamment avec mes cousins qui vivent à Riche-Terre. Les vacances ont été un moment bien mérité pour se retrouver et se ressourcer.

Es-tu prête pour la rentrée ?

Oui, je suis plus que prête. J'intègre l'école Muslim Girls cette année-ci. Je vais me faire de nouveaux amis et découvrir un nouvel environnement. Je suis très impatiente.

Quel est ton message à ceux qui rentrent aussi aujourd'hui ?

Le message que j'aimerais faire passer à tous mes amis qui étaient avec moi en primaire est que j'espère qu'ils réussiront tous dans leurs études. Je leur souhaite une bonne rentrée, et bonne chance pour cette année 2023 qui, je pense, sera extraordinaire.

Ilon Ho-Chook, 11 ans, de Sainte-Croix, élève de l'école Planet Kids

Comment se sont passées tes vacances ?

Les vacances se sont bien passées, et je me suis bien amusé. J'ai joué aux jeux vidéo et fait du vélo. Ce fut de bons moments. J'en ai aussi profité pour passer du temps avec ma famille, dont ma grand-mère. Nous avons fait du shopping de temps en temps. Quand j'ai eu les résultats du PSAC, j'étais très content. Pour fêter mes résultats du PSAC et de Grade 5, je suis allé manger un bon burger.

Tu te sens prêt pour la rentrée ?

J'appréhende la rentrée scolaire. C'est ma première rentrée au collège ; donc, j'ai une petite inquiétude. Par contre, je sais que je me ferai de nouveaux amis et que je vais découvrir de nouvelles choses.

Quel message as-tu pour tes amis qui rentrent aujourd'hui ?

Je leur souhaite une bonne rentrée et j'espère qu'ils ont bien profité de leur dernier week-end sans devoirs.

Ethan Grondin, 12 ans, de Riche-Terre, rejoint le London College

Qu'as-tu fait pendant les vacances ?

J'ai vraiment ador é me s vacances. Ce fut un bon moment. J'ai reçu plein de cadeaux à Noël, comme des vêtements et un super vélo. Durant mon temps libre, je suis allé à la plage plusieurs fois avec ma famille.

Comment te sens-tu pour la rentrée ?

Je suis impatient de rentrer au collège. Je serai au collège London à Port-Louis. Je vais me faire de nouveaux amis.

Quel est ton message à tes autres amis ?

Je souhaite bonne chance à tous mes copains. Il faut qu'ils restent motivés, quoi qu'il arrive.