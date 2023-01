Ile Maurice: Roshan Seeboo - "Le sport roi pour surmonter tous les fléaux sociaux"

"Le football de haut niveau va mal à Maurice." On entend souvent cette phrase. Pourtant, les terrains synthétiques et le foot five poussent partout comme des champignons et de plus en plus de jeunes embrassent des carrières d'entraîneurs et lancent des écoles de foot. Nous donnons la parole à l'un d'entre eux aujourd'hui. Roshan Seeboo, président et fondateur de l'académie de foot de l'ONG Boundary Coriolis Railway (BCR).

Roshan Seeboo, comment fonctionne votre académie de foot ?

Notre académie de foot est composée de jeunes filles et de garçons qui ont entre 7 et 17 ans. Ils sont catégorisés comme suit : poussins (7-9 ans), benjamins (10-11 ans), minimes (12-13 ans), cadets (14-15 ans), juniors (16-17 ans). On leur donne un encadrement pour mieux comprendre le football que ce soit au niveau technique que psychologique. A BCR, on leur offre aussi et surtout un support académique, parce que leur avenir en dépend, et aussi une couverture d'assurance médicale pour l'enfant. Il y a également une couverture d'assurance pour les familles dans le besoin, avec l'accord de la famille obligatoire au préalable.

Comment le football peut aider un jeune à réussir dans la vie selon vous ?

Avec le concept de sport-études qu'on a mis en place, je crois que c'est possible. Moi-même, il y a 30 ans, j'ai représenté notre quadricolore. J'avais 10 ans et malgré cela j'ai fait mes études, à côté du football. Je suis certain qu'avec toutes les facilités que nous avons maintenant, le football reste le sport roi pour aider un enfant et même toute une famille à surmonter tous les fléaux sociaux qui ravagent notre pays.

Comment y parvenir ?

C'est une occasion de surmonter des épreuves en faisant un enfant s'engager 7 sur 7 avec un encadrement au football, ses études et différentes activités sociales, environnementales, médicales, culturelles sans oublier d'autres loisirs que notre ONG BCR organise chaque semaine pour le bien-être de la communauté.

Quels sont les objectifs de votre école de foot ?

L'objectif principal : encadrer l'enfant pour qu'il puisse s'épanouir dans son quotidien. Et si lui et sa famille sont en difficulté, on va essayer de les intégrer dans la société à travers les différents plans d'aide que l'Etat offre. Nous avons aussi le "walking football" pour les adultes de plus 45 ans ; c'est facile, ludique et ça ne demande pas de grands efforts physiques. Ensuite on a différentes activités sportives et des loisirs qu'on offre pour intégrer et encadrer l'enfant et la famille. Enfin, nous voulons leur faire découvrir l'esprit d'équipe et le vrai amour pour le foot et aussi comment être prêt pour faire face aux défis de la vie.

Qu'entendez-vous par le "vrai amour du foot" ?

Celui que préconisait Pelé, le Roi du football, qui vient de nous quitter et qui était un exemple. Le meilleur de tous.

Est-il le plus grand footballeur de tous les temps selon vous ?

Pour moi, Pelé reste le meilleur joueur que l'histoire ait connu, oui. Trois Coupes du monde en poche, il mérite le respect. A son époque, il y avait ce vrai amour pour le football, alors que de nos jours il n'y a que l'argent qui compte, comme le cas de Ronaldo qui a quitté Manchester United pour un club saoudien... Pelé était un exemple de longévité et de vie saine, il nous a aussi montré l'exemple qu'il faut encourager les jeunes, adultes et seniors à pratiquer au moins une activité physique pour rester en bonne santé. Aux Mauriciens de suivre ses traces.