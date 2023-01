Ile Maurice: Éducation - La grande rentrée fait son come-back

Après deux ans, le calendrier normal reprend ses droits. Faute au Covid-19, les élèves ont été ballottés entre rentrées différées, perte d'une année scolaire et décalage des examens. Mais après les admissions en Grades 1 et 7 en ce lundi 9 janvier, l'ensemble des élèves du primaire et du secondaire reprennent enfin le chemin de la normalité. Comment s'y préparent-ils ? Tour d'horizon.

"Je suis assez contente de recommencer l'école en janvier. Auparavant, les cours se faisaient en ligne et c'était un peu compliqué au début. D'ailleurs, ce sera ma dernière année scolaire. Je vais passer ces derniers moments de classe avec mes copines", confie Laurynn Larose, 18 ans. Dès demain, cette élève du Bon et Perpétuel Secours sera en Grade 13. Eelle s'y est préparée dès novembre. Si les livres acquis en Grade 12 demeurent inchangés, par contre, il a fallu renouveler l'uniforme, qui a fait peau neuve en 2021. Sac, cahiers et autres matériaux scolaires : autant d'éléments que les parents ont commencé à acheter.

Face à son année scolaire finale, Laurynn Larose avoue être un peu stressée. Néanmoins, cette élève, qui étudie la comptabilité, le français, les business studies en matières principales, et les mathématiques ainsi que le General Paper en matières subsidiaires, regorge d'enthousiasme de renouer avec l'école, ses camarades et ses enseignants. Une rentrée qui rimera avec assiduité. Idem pour un autre élève du School Certificate qui mettra les bouchées doubles dans ses études dès la reprise. "Je ne suis pas trop content d'avoir perdu une année avec les chamboulements du calendrier scolaire. Cela dit, je me prépare d'ores et déjà pour cette rentrée. D'autant que c'est en présentiel, ce qui est mieux comparé aux cours en ligne", affirme-t-il.

"Normalité facile mais... compliquée"

Outre les élèves, le retour au calendrier conventionnel de janvier sied aux éducateurs et responsables scolaires. Sooryadanand Meetooa, membre de l'Education Officers Union, indique que notre climat était inadapté au calendrier précédent, qui avait vu la grande rentrée en juin 2020 et 2021. Selon lui, il était difficile de suivre ce changement, bien que celui-ci fût marqué par des circonstances particulières liées au Covid-19. "Depuis longtemps, nous voulions une refonte pour des ajustements afin que les enfants puissent prendre part aux examens dans les meilleures conditions. D'ailleurs, depuis 2020, nous faisions un plaidoyer pour un retour à la normale. De plus, les familles, enfants et éducateurs voyagent aussi en décembre", déclare-t-il.

D'après Riad Hullemuth, recteur du collège St Héléna, les enseignants sont optimistes de retourner à l'ancien système. "On y est très habitué. D'autant que c'est le meilleur système de l'île Maurice, qui a toujours porté ses fruits. L'avantage est que nos élèves auront majoritairement leurs vacances en été", confie-t-il. De plus, cela a donné plus de temps pour préparer la rentrée. Il ajoute que les enfants se réjouissent de cette rentrée en janvier vu que c'était très difficile de reprendre les classes en hiver.

Après le bilan de l'année écoulée, souligne Lindsay Thomas, recteur du collège du Saint-Esprit Rivière-Noire, il faudra réfléchir sérieusement à l'avenir éducatif. Il accueille positivement le retour au calendrier scolaire de janvier après deux ans. "Le personnel enseignant et les élèves vont retrouver leurs repères. J'espère que cela sera bénéfique à tout le monde." Depuis les vacances scolaires, les préparations vont bon train au sein de l'établissement. Réparations et rénovations, entre autres travaux, ont été entreprises même "si nos moyens ne nous permettent pas de faire des folies", ajoute-t-il.

Pour sa part, Thierry Marie, président de l'association des parents-enseignants du collège St Mary's, estime que la reprise en janvier 2023 assurera un meilleur suivi scolaire. Selon lui, cela a aussi permis aux parents de mieux s'y préparer. Car le budget est colossal. D'ailleurs, c'est l'uniforme, surtout pour les nouvelles admissions, qui plombe les finances, en sus des matériaux scolaires, évalue-t-il. Les prix ont d'ailleurs flambé, constate-t-il. "Il faut prévoir Rs 1 500 en moyenne pour cette dépense." La nouvelle normalité sera plus facile pour l'ensemble des élèves mais elle est quand même "compliquée" dans certains cas. "Je pense notamment aux enfants de Grade 5 et Grade 6 qui ont pris part au Primary School Achievement Certificate. La rentrée des classes pourrait s'avérer complexe car la demande sera plus élevée pour l'admission en Grade 7, puisque le nombre de candidats était plus fort", prévient-il.

Au niveau du primaire, Vishal Baujeet, président de la Government Teachers' Union, évoque un retour très attendu de la rentrée scolaire en janvier. Pour lui, la pandémie a impacté le secteur éducatif à échelle locale comme globale. "Le travail se poursuit avec un effort approfondi pour maintenir le niveau. Aux examens du PSAC, nous avons eu de beaux résultats. En général, cette tendance doit être maintenue", avance-t-il. Il espère que des "surprises" ne surviennent pas pour l'année scolaire 2023.

Le nouveau calendrier scolaire 2023

D'après un communiqué du ministère de l'Éducation, émis en novembre 2022, les admissions en Grades 1 et 7 sont prévues aujourd'hui. La rentrée régulière pour les autres Grades se fera demain, soit le 10 janvier. Le premier trimestre s'étalera du 9 janvier au 31 mars. Le deuxième trimestre s'échelonnera du 17 avril au 14 juillet. Enfin, le troisième trimestre est prévu du 14 août au 3 novembre au primaire et du 7 août au 26 octobre au secondaire.

En chiffres: 176 927 élèves au primaire et secondaire en mars 2021

À mars 2021, Statistics Mauritius avait enregistré un total de 176 927 élèves dans les écoles primaires et collèges. Durant cette période, 79 374 élèves étaient répertoriés au cycle primaire. Au cycle secondaire, ils étaient 97 553. Quant au pré-primaire, il comptait 22 098 élèves.