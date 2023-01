Cote d'Ivoire: Félix Houphouët-Boigny - Pourquoi il mérite une journée d'hommage

On ne finit jamais de parler des grands hommes. C'est le cas du Président Houphouët-Boigny, dont la renommée est mondiale. Artisan de l'indépendance et du développement de la Côte d'Ivoire, il a marqué à jamais l'histoire de ce pays.

Et surtout, il a construit une idéologie politique autour du dialogue et de la paix appelée l'houphouëtisme ; symbole édifiant de la longue stabilité de la Côte d'Ivoire. C'est ce personnage emblématique que ses disciples, réunis au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), ont décidé de magnifier à l'occasion de chaque 7 décembre - date anniversaire de son décès - en lui dédiant une journée hommage, histoire de perpétuer à la fois sa mémoire et son action politique.

Ainsi, cette année, le 29ème anniversaire de son rappel à Dieu, le 7 décembre 2022, le ministre Cissé Bacongo, secrétaire exécutif du RHDP, a réuni, dans une salle des personnes de toutes les générations, ceux qui ont travaillé avec lui, ceux qui ont partagé son quotidien afin de permettre à la jeune génération de connaître l'homme Houphouët-Boigny, sous toutes ses facettes mais aussi et surtout de parler de son héritage, ses héritiers.

Le tout pour poursuivre, harmonieusement, la construction de la Côte d'Ivoire moderne. D'ailleurs, Gilbert Kafana Koné, président du directoire du RHDP, fait savoir que son parti et son président, Alassane Ouattara, Félix Houphouët-Boigny demeure une source intarissable d'inspiration, une boussole et un repère pour toutes les générations. Sans oublier, selon lui, ses valeurs, sa pensée et sa philosophie politique qui survivent à sa disparition.

Comment ne pas profiter de l'occasion, comme l'ont fait l'ensemble des intervenants pour rendre hommage à Alassane Ouattara. "Regardez la Côte d'Ivoire qui est devenue un géant aux pieds forts. Regardons la Côte d'Ivoire avec le Président Ouattara. Nous sommes des apôtres, le Président Ouattara nous a envoyés en mission. Nous devons accomplir cette mission avec force et détermination parce que ce que nous faisons est grand, ce que nous faisons est beau", a-t-il martelé.

A l'en croire, le Président Alassane Ouattara réalise sous les yeux de tous, le second miracle ivoirien, à l'image du Président Félix Houphouët-Boigny qui a été le père du premier miracle ivoirien. A cela s'ajoute son esprit de rassembleur comme l'a rappelé, Cissé Bacongo, secrétaire exécutif du RHDP.

" Félix Houphouët-Boigny n'était pas l'homme d'une ethnie, d'un terroir, d'une confession religieuse, d'un parti politique, bien qu'il fut le fondateur d'un parti, il incarnait la nation ivoirienne, c'est-à-dire les Ivoiriennes et les Ivoiriens, dans leur ensemble, portés par le même idéal et les mêmes rêves, mus par la même volonté de vivre ensemble, au-delà de nos origines, de nos croyances et de nos cultures particulières", a -t-il soutenu.

Que dire de la place qu'il a toujours accorder à la femme. Ancienne militante du PDCI, Kandia Camara a confié que pour le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, aucun développement ne peut se faire sans la femme. C'est tout le sens, d'après elle, de la création du ministère de la Condition féminine pour porter la cause de la femme. Il y a également son ouverture sur l'Afrique.

Qui fait de lui, selon Kobenan Kouassi Adjoumani, un grand militant du panafricanisme vrai et de l'intégration sous-régionale. " Il a énormément œuvré à la résolution de conflits et au rapprochement des peuples", a-t-il souligné.

Félix Houphouët-Boigny est un homme pluridimensionnel, une école qui doit être enseignée tous les jours ou à défaut, un jour dans l'année. Il faut donc féliciter comme l'a fait Gilbert Kafana Koné, le secrétaire exécutif et espérer que cette journée se pérennise pour l'œuvre du père fondateur de la Côte d'Ivoire, et ne soit pas rangée dans un tiroir, ou comme un meuble d'ornement. Le sage d'Afrique, le bélier de Yamoussoukro, mérite mieux.

A l'année prochaine pour une journée mieux élaborée comme l'a promis Cissé Bacongo. C'est aussi cela, préserver l'héritage de celui dont on se réclame.