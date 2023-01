Congo-Kinshasa: Pour des propos discourtois, désobligeants et injurieux, CSAC - Lambert Mende accuse Peter Tiani et exige des sanctions sévères

Le député national Lambert Mende a porté plainte contre Peter Tiani, journaliste et Directeur Général de la chaine PERFECT TV. Cette plainte fait suite aux propos qualifiés par l'accusateur de discourtois, désobligeants et injurieux, tenus lors d'une émission sur Télé50 la semaine dernière.

C'est le Bâtonnier Albert Elonga Djanga, conseil de Lambert Mende Omalanga, qui a déposé la plainte auprès du Président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et de la communication, Christian Bosembe. À lire la plainte, Peter Tiani est accusé d'avoir tenu des propos discourtois, désobligeants et injurieux à l'égard de Lambert Mende.

Et cela s'est produit lors de l'émission Kinshasa Direct du 3 janvier 2023, sur la télévision Télé50. Au cours de cette émission, le journaliste aurait traité le député de "délinquant politique, croc mort, ayant le sang des congolais sur ses mains qui veut dire d'assassin, de produit politique périmé et de bien d'autres propos insultants, dégradants et rabaissant", lit-on dans la lettre adressée au président du CSAC.

Sur ce, le député attend du CSAC une interpellation et au besoin de manière pédagogique, des sanctions sévères contre le journaliste.

Car, selon lui, la loi n°11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la communication, CSAC, lui charge de "veiller au respect de la déontologie en matière d'informations", et en son article 6 stipule comme suit : " sont interdites, à travers les médias, l'apologie du crime, l'incitation à la violence, à la dépravation des mœurs, à la xénophobie, à la haine tribale, ethnique, raciale ou religieuse ainsi qu'à toute autre forme de discrimination". Et l'article 8 qui renchérit en demandant de veiller au respect de la déontologie en matière d'information.

A défaut d'une action disciplinaire sévère du CSAC à l'endroit de ce journaliste incriminé et des réparations à juste titre du préjudice subi, l'honorable Lambert Mende promet de traduire Peter Tiani en justice pour obtenir complète réparation.