... .et comment Didier Deschamps influence ses Futurs Projets

Avec la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, le retour sur le parcours de Zinédine Zidane s'impose. Après avoir été un joueur vedette et entraîneur en chef du prestigieux Real Madrid, est-il toujours à la retraite ? Quels sont ses projets pour l'avenir et comment Deschamps influence-t-il ces derniers ? Dans cet article, on découvre en plus amples détails la vie et les mésaventures de Zinedine Zidane.

Quel est le parcours de Zinédine Zidane?

Zinédine Zidane, ou "Zizou" pour les fans de football les plus accros, est une légende du football français. Ancien joueur et entraîneur à succès, il a marqué l'histoire du football mondial. Bien qu'il soit à la retraite depuis 2018, le nom de Zidane fascine toujours les fans du ballon rond.

Carrière en tant que joueur

La carrière professionnelle de Zidane a commencé en 1989 lorsqu'il a rejoint le club français AS Cannes. En 1996, nouvelle étape déterminante : Zinédine Zidane s'est engagé au Real Madrid, et ce fut le point de départ d'une brillante carrière. Il y a remporté la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Espagne. Au cours de sa carrière internationale, il a remporté le Championnat d'Italie et la Coupe du Monde. Zidane a également été un membre clé de l'Équipe de France, principalement lors des victoires en Coupe du Monde 1998, et Euro 2000. Sa renommée actuelle est encore renforcée par son but historique en finale de la Coupe du Monde 2006. Il se retire finalement en 2018 après une ultime participation à la finale perdue contre le Real Madrid.

Entraîneur du Real Madrid et des équipes nationales françaises

En 2014, Zinédine Zidane est promu entraîneur adjoint du Real Madrid, qu'il intègre officiellement en 2016. Ainsi reconnu pour ses compétences exceptionnelles, cet ancien joueur se positionne rapidement dans l'histoire comme l'un des meilleurs des entraîneurs du club. En effet tout au long de son mandat dont 3 années durant, il récolte trois titres honorables en Ligue des Champions : 2017, 2018 et 2019 (ce qui fait une première historique pour le club). De plus, il fut à la tête des Bleus suite à la retraite prise par Didier Deschamps survenue à la fin de son contrat. Malheureusement après 3 victoires compliqués contre trois nations pourtant moins menaçantes, son aventure s'arrête brutalement suite à une exclusion sur un match amical nul face au Panama.

Lorsque Didier Deschamps prend sa retraite en 2019, Zinédine Zidane était considérère comme l'un des meilleurs candidats pour prendre sa place à la tête de l'Equipe de France. Une idée qui enflamma le public français et bien sûr les fans de football mondiaux, car Zinédine Zidane est un ancien joueur français à avoir marqué l'histoire du football avec son but magnifique en finale de la Coupe du Monde 2006.

Est-il à la retraite ou pas ?

Oui, Zinédine Zidane est à la retraite depuis 2018. Après une ultime participation à la finale contre le Real Madrid, où il était entraîneur adjoint, il s'est retiré pour consacrer plus de temps à sa famille.

Quels sont les projets futurs de Zinédine Zidane ?

Depuis sa retraite, Zinédine Zidane n'a pas été très actif au niveau des médias. Ainsi, on ne connait pas exactement ses projets pour l'avenir. Selon les rumeurs, le joueur-entraîneur réfléchirait actuellement à des offres internationales afin d'être entraîneur titulaire. Son nom est cité par plusieurs fédérations qui tentent de le recruter.

Comment Didier Deschamps influence-t-il les plans de Zinédine Zidane pour l'avenir ?

Tout récemment, Didier Deschamps a obtenu une prolongation de trois ans supplémentaires à la tête de l'Équipe de France jusqu'à 2026. Ce nouvel accord chamboule les plans éventuels que Zinédine Zidane pouvait éventuellement élaborer durant cette période. En effet, Didier Deschamps demeurera aux commandes des Bleus jusqu'à cette date. Cela conduit Zinédine Zidane vers d'autres destinations, peut être en Asie ou en Amérique.

Conclusion

Zinédine Zidane est donc un ancien joueur à succès et entraîneur du Real Madrid et des bleus qui marquera l'histoire du football pour toujours grâce notamment à son but magistral en finale de la Coupe du Monde 2006. Bien qu'à la retraite depuis 2018, beaucoup de fédérations se battent pour attirer "Zizou" en tant qu'entraineur titulaire. Cependant, son destin semble être déterminer par la prorogation de Didier Deschamps qui va demeurer aux commandes des Bleus jusqu'en 2026.