Algérie: CHAN2022 - Constantine parie sur la promotion de son tourisme et la valorisation de son patrimoine

CONSTANTINE — Constantine s'apprête à abriter une partie des compétitions du championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux (CHAN 2022), à accueillir ses invités dans les meilleures conditions et à réussir cette manifestation qui est également une opportunité pour promouvoir la destination "Ville des ponts".

Depuis plusieurs mois, les préparatifs vont bon train pour accueillir comme il se doit ce rendez-vous continental. Toutes les activités sont concentrées sur le volet des infrastructures, mais également sur la mise en valeur des arguments touristiques exceptionnels que recèle l'antique Cirta, ville du Savoir et des savants, titre que lui a valu son passé de bastion de la résistance culturelle face à la colonisation.

Le forum footballistique africain qui mettra Constantine sous les projecteurs permettra de promouvoir des sites, des monuments, des vestiges archéologiques, comme la ville antique de Tiddis, le chemin des touristes, les sept ponts sur les gorges du Rhumel, le monument aux morts, mais aussi l'artisanat (la dinanderie, le cuir, la distillerie de l'eau de rose, des fleurs de l'orange amère), ainsi que le patrimoine immatériel, à l'exemple des écrits de Cheikh Abdelhamid Ben Badis (1889-1940), le Malouf (école constantinoise de musique arabo-andalouse), le théâtre, l'habillement (la gandoura, robe en velours brodée d'or), la gastronomie fine et les plats populaires.

Les responsables chargés du secteur culturel et du tourisme et de l'artisanat s'activent sans relâche pour faire du 7ème CHAN 2022 une réussite, ce qui permettra de soutenir la candidature de l'Algérie pour abriter la CAN 2025.

Selon le directeur de la culture et des arts, Mohamed Lamine Garoui, un guide touristique a été élaboré en plusieurs langues. Il est destiné aux visiteurs qui peuvent se référer aux appareils électroniques intelligents munis de codes QR, ainsi que des dépliants codés pour avoir des informations précises sur les sites touristiques, les voies d'accès et les moyens de déplacement.

Les visiteurs seront aidés et conseillés par des guides qui les informeront des programmes de visites, notamment dans la vieille ville, les ruelles, ses mosquées, ainsi que les autres monuments et sites.

Il est prévu également un programme d'activités culturelles off, avec des expositions, des spectacles, des concerts, notamment au théâtre Mohamed Tahar Fergani, au palais de la culture Mohamed Laid Al Khalifa, au musée Cirta, au palais du Bey, à la maison de la culture Malek Haddad, à la grande salle Ahmed Bey, soit un choix de loisirs variés proposé aux visiteurs durant le championnat.

21 établissements hôteliers réservés aux supporters étrangers

Pour l'hébergement des supporters étrangers, 21 établissements hôteliers ont été réservés dans la wilaya de Constantine, pour les spectateurs venus voir les équipes du Ghana, du Soudan, du Maroc et de Madagascar, équipes du groupe 3 du CHAN 2022, dont les compétitions sont programmées au stade Hamlaoui, a souligné Ammar Bentorki, membre de la commission de préparation, chargé du tourisme.

Selon ce responsable, dans les 21 établissements hôteliers, 2465 lits sont mis à la disposition des délégations des pays africains et des visiteurs étrangers, précisant que le choix a été porté sur les hôtels proches du stade Hamlaoui, au centre-ville, à El Khroub et à Nouvelle ville Ali Mendjeli, en plus des dortoirs et des appartements retenus pour la circonstance, en coordination avec les agences de voyages et de tourisme.

Les équipes du 3ème groupe du CHAN 2022 seront hébergées dans des hôtels 5 étoiles à El Khroub et au chef-lieu de wilaya, dans le voisinage immédiat du stade Hamlaoui, ainsi que dans des hôtels 4 étoiles à la Nouvelle ville Ali Medjeli et au centre-ville de Constantine.

Bentorki a souligné que des expositions d'artisanat seront organisées au niveau des halls des hôtels, des menus traditionnels sont prévus pour les pensionnaires qui bénéficieront également de randonnées pour la découverte de la ville.

Le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda suit de près plusieurs opérations en prévision de cette manifestation, notamment la réhabilitation des routes et des voies de passage, l'aménagement des espaces verts, l'enlèvement des décharges, le nettoyage de l'environnement, de même qu'il veille à recommander aux commerçants de prolonger les heures d'ouverture de leurs commerces pendant la durée du CHAN 2022.