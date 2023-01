Ghana: Nora Häuptle, nouvelle sélectionneuse des Black Queens

L'Association ghanéenne de football (GFA) a annoncé la semaine dernière que Nora Häuptle est nommée nouvelle sélectionneuse de l'équipe nationale féminine senior.

Les Black Queens seront dirigées par une ancienne internationale suisse, Häuptle. Elles doivent préparer et disputer ensemble les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations féminine 2024 et de la troisième édition de la Coupe des nations féminine UFOA Zone B 2023 prévue entre mars et avril de cette année.

L'entraîneuse de 39 ans qui dispose d'un Master en sciences du sport à l'Université de Berne a aussi un certificat de licence professionnelle de l'UEFA. " Elle a joué pour le BSC Young Boys, le FFC Zuchwil 05, le FC Twente Enschede, le FC Thun et l'équipe nationale suisse entre 1996 et 2010. De 2009 à 2012, elle a été entraîneuse au FC Thun et a ensuite travaillé comme entraîneuse de conditionnement physique pour la joueuse de tennis Romina Oprandi. ", lit-on sur le site web officiel de la GFA.

" Nora a précédemment travaillé avec l'Association israélienne de football en tant qu'entraîneur-chef et directrice féminine de l'équipe nationale et a également travaillé avec SC Sand 1946 - un club féminin allemand de Bundesliga. Elle sera assistée de Joyce Boatey-Agyei et Aboagye Dacosta. ", informe la GFA.