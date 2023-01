Afrique: CHAN 2022 - Sa carrière, son parcours, que savoir de Madjid Bougherra, le coach des Fennecs A'

Sélectionneur de l'équipe nationale locale d'Algérie, Madjid Bougherra sera sans nul doute l'un des entraîneurs les plus suivis lors du CHAN 2022, prévu au pays des Fennecs du 13 janvier au 4 février 2023. Une compétition durant laquelle il n'aura pas droit à l'erreur. Si son parcours en tant de que joueur milite en sa faveur, Bougherra réussira-t-il à remporter cette compétition chez lui ? La question reste posée. En attendant, que savoir du parcours de ce technicien et ancien international algérien ?

Défenseur central de formation, Madjid Bougherra est né le 7 octobre 1982 en France où il a également grandi, et plus précisément à Longvic (Côte-d'Or). Joueur du FC Gueugnon (2002-2006) à l'entame de sa carrière professionnelle à 20 ans, il évoluera par la suite sous formé de prêt au Crewe Alexandra FC, club anglais de troisième division. Il avait 24 ans.

Un parcours au haut niveau

Très bon relanceur, une de ses qualités en tant qu'arrière central, Madjid Bougherra tape rapidement dans l'œil de plusieurs clubs, notamment ceux de Premier League. C'est ainsi qu'il est recruté par Sheffield Wednesday en mai 2006 et y joue une saison.

Il évolue par la suite à Charlton Athletic lors de la saison 2007-2008, avant de partir pour l'Ecosse et plus précisément chez les Glasgow Rangers en 2008. Trois saisons passées avec cette formation permettra à Bougherra de découvrir la Ligue européenne des champions. Et c'est aussi dans cette équipe qu'il a le plus garni son palmarès. Il a notamment été vainqueur du Championnat d'Écosse en 2009, 2010 et 2011 ; vainqueur de la Coupe d'Écosse en 2009 et vainqueur de la Coupe de la Ligue écossaise en 2010 et 2011.

Madjid Bougherra lors d'un match avec les Glasgow Rangers

Après 113 match joués sous les couleurs de Glasgow, le défenseur quitte l'Europe pour le Golfe où il jouera à Lekhwiya. Avec le club qatari où il a évolué de 2011 à 2014, Bougherra gagne le championnat du Qatar en 2012 et 2014 et la Coupe du Prince Héritier du Qatar en 2013, avant de partir à Fujaïrah SC (Emirats Arabes Unis) où il joue de 2014 à 2016. Il revient en Europe en 2016 et tente un dernier passage non concluant à l'Aris Salonique en deuxième division grecque. Il raccroche les crampons la même année.

Parcours en sélection d'Algérie

Madjid Bougherra intègre la sélection nationale d'Algérie A en 2004 après avoir joué seulement trois matchs avec les Espoirs. Avec les Fennecs, il totalise 70 sélections et 4 buts.

Bougherra en sélection d'Algérie

S'il a arrêté sa carrière internationale avant le sacre de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations en 2019, le défenseur a tout de même vécu de grands moments avec les Fennecs. Il a été, avec son pays, 4e de la CAN 2010 et a participé à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud avec la sélection nationale. Malheureusement, les Fennecs seront éliminés au premier tour.

Mais, Bougherra n'oubliera pas par contre son parcours avec l'Algérie à la Coupe du monde 2014 au Brésil. Avec ses coéquipiers, ils réussiront à atteindre les huitièmes de finale. Il met un terme à sa carrière internationale en 2015.

Sa carrière d'entraîneur

Après avoir pris en main les moins de 23 ans du club d'Al Duhail entre 2017 et 2019 avec, à la clé, un titre de championnat du Qatar, c'est avec son ancien club émirati de Fujaïrah SC qu'il entame sa véritable carrière d'entraîneur. Mais son bilan est peu convainquant, puisque l'équipe perd neuf matchs en seize rencontres.

Madjid Bougherra lors de la Coupe arabe des nations

Devenu sélectionneur national, Djamel Belmadi décide de lui faire confiance. Madjid Bougherra devient alors l'entraineur de l'équipe A' de l'Algérie. Avec cette sélection, il remporte la Coupe arabe des nations au Qatar en décembre 2021.

A la 7e édition du CHAN qu'organise l'Algérie, il sera sans nul doute très attendu dans l'optique d'une victoire finale.