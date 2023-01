Tunisie: EST | Mercato - Mohamed Soulah débarque au Parc B !

Le joueur de milieu libyen Mohamed Soulah a signé hier un contrat de six mois en faveur de l'Espérance de Tunis. Il devrait entamer les entraînements avec le groupe demain.

L'Espérance de Tunis compte profiter du mercato hivernal pour apporter des ajustements par rapport aux recrutements effectués l'été dernier. Selon les informations qui circulent, le président de l'EST ne compte pas faire beaucoup d'emplettes cet hiver, mais plutôt quelques recrutements ciblés. Et s'il y a un nom qui a beaucoup circulé ces temps-ci, c'est bel et bien celui de l'ancien milieu libyen du CSS, Mohamed Soulah qui vient de signer un contrat de six mois en faveur de l'EST. Ce dernier évolue actuellement au Koweït où il porte les couleurs d'Al-Arabi SC.

L'agent de Mohamed Soulah aurait proposé également Aymen Harzi, mais Hamdi Meddeb ne veut recruter que le milieu libyen. L'arrivée de Soulah est tributaire du départ du Jordanien Abu Zraiq, histoire de libérer une place d'étranger. Ce dernier n'arrive pas à être régulier depuis le début de la saison à cause de ses blessures à répétition. C'est pourquoi l'EST veut le céder à Ahly Tripoli sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. L'accord de principe a été conclu entre les présidents des deux clubs. Sauf qu'Abu Zraiq ne veut pas retourner à Ahly Tripoli. Affaire à suivre !

Ben Ayed reste

Un autre attaquant recruté l'été dernier et qui semble ne pas être parvenu à convaincre le staff technique. Il s'agit de l'Algérien Riadh Ben Ayed. L'EST a eu des propositions de transfert sous forme de prêt émanant de clubs algériens, notamment du Mouloudia d'Alger, mais les montants proposés ont été en deçà des attentes des dirigeants " sang et or ". Maintenant que Ben Ayed reste, il est impératif qu'il ait suffisamment de temps de jeu afin qu'il s'intègre dans un premier temps et entre dans le jeu de l'équipe dans un deuxième temps.

Ben Ayed est un attaquant confirmé et si le staff technique parvient à l'acclimater et, surtout, à l'adopter, il apportera sans doute une plus-value au jeu de l'équipe. Puisqu'il reste, autant qu'il joue. Ça ne sert à rien de recruter un joueur pour le laisser sur le banc des remplaçants.

Des offres pour Coulibaly !

Fousseny Coulibaly a reçu des offres émanant de clubs saoudiens et égyptiens, sachant que le contrat qui le lie à l'EST court jusqu'au 30 juin prochain. C'est dire que l'Ivoirien peut signer un précontrat avec le club de son choix comme joueur libre en prévision de la saison prochaine. Coulibaly devra s'asseoir avec les responsables du club cette semaine pour discuter du prolongement de son contrat et des offres qu'il a reçues.