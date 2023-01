Tunisie: Expatirés - Abdennour sort Monaco

A 33 ans, l'axial Aymen Abdennour a encore de " beaux restes " et s'illustre du côté de l'Hexagone, précisément en Coupe de France.

L'ancien " Roc " de Monaco, actuellement sous contrat avec Rodez Aveyron Foot, a activement participé à l'élimination de son ex-club, l'AS Monaco, au stade Louis II. En 32e de finale donc, Aymen Abdennour a inscrit à la 80' le but de l'égalisation (2-2) avant de transformer le premier tir au but des siens. Monaco passe à la trappe, Rodez est aux anges.

La Spezia sur Kechrida

Le latéral droit d'Atromitos (Grèce), Wajdi Kechrida, est certes dans le viseur de quelques écuries ces derniers temps, mais l'ex-défenseur de la Salernitana pourrait vite retrouver l'Italie sachant que la Spezia serait passée à l'action pour le recruter. A 27 ans, l'ex-latéral-volant de l'Etoile Sportive du Sahel est aussi convoité par Konyaspor en Turquie et Al Ain aux Emirats Arabe Unis. Kechrida est sous contrat avec son club employeur jusqu'en juin 2024.

Khazri et Montpellier tombent à Pau !

Grosse surprise en Coupe de France. Montpellier a mordu la poussière sur la pelouse de Pau. Les joueurs héraultais ont ainsi été battus (2-1). Lors de ce match, Wahbi Khazri a enregistré son retour en tant que titulaire, et ce, après avoir retrouvé les entraînements, ces derniers jours.

Jelassi porte Al Masry

Ellyès Jelassi a été particulièrement brillant en Egypte lors du match entre Al Masry et Al Ittihad (2-1). L'ex-Stadiste, Usémiste et " Sang et Or "a commencé par transformer un penalty avant de délivrer une passe décisive. Troisième but au compteur de Jelassi, cette saison.

Quid de Aïssa Laidouni ?

Aïssa Laidouni, pièce maîtresse de Ferencváros, n'est plus aussi courtisé ces derniers jours en raison de " l'appétit " jugé excessif de son club employeur. En clair, le club hongrois exige 10 millions d'euros pour lui accorder son bon de sortie, demande quasi-rejetée par les Ecossais du Celtic Glasgow, voire des Turcs de Beşiktaş. Notons que l'engagement de Laidouni, ancien sociétaire d'Angers et du club roumain de Voluntari, prend fin le 30 juin alors que sa cote actuelle avoisine les 4 millions d'euros.

Qui paiera l'indemnité de transfert pour Skhiri ?

Comme annoncé depuis des mois, Ellyès Skhiri ne restera pas au FC Cologne avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2023. A 27 ans, le poumon du Team Tunisie pourrait passer au Borussia Dortmund, à moins que le BVB n'hésite à payer les 13 millions d'euros d'indemnité de transfert. L'ex-Montpelliérain, passé à Cologne en 2019, est donc toujours " en transit " ces derniers jours...

Ben Fredj se paie Nice

L'attaquant du Puy Foot en National (3e division), Mohamed Ben Fredj, a réussi son plus beau coup de la saison en marquant, dès la 3e minute, l'unique but contre Nice, finaliste de la précédente édition. Il permet à son équipe de passer en 1/16e de finales de la Coupe de France. Pour rappel, il a été prêté par Auxerre. Le milieu gauche Moataz Zemzemi se qualifie également au prochain tour avec Niort vainqueur à Granville (3-0). Il a été remplacé à l'heure de jeu.

Talbi domine Valéry

Le défenseur de Lorient, Montassar Talbi, s'est imposé à Angers dans un match où le latéral droit Yann Valéry n'a pu empêcher la défaite de son équipe. Lorient remonte à la 5e place de la Ligue 1.

Ben Ouannès buteur

Mortadha Ben Ouannès s'est imposé face à Alanyaspor (4-1) après avoir ouvert la marque à la 11' en ayant joué ailier droit. Sauf que quelques jours auparavant, Kasimpasa s'est incliné à Besiktas (2-1) et Ben Ouannès a joué arrière gauche... . A son tour, l'avant-centre d'Umranyespor, Adel Bettaïeb, n'a disputé que les 22 dernières minutes face à Hatayspor 2-2. Un mutisme toute la saison.

Sliti en réussite face à Bguir

Dans la ligue saoudienne, le sociétaire d'El Ettifaq, Naïm Sliti, a eu le dessus sur son compatriote Saâd Bguir d'Abha sur le score de 2-1. Ce dernier, qui est à créditer d'une note de 8,1 par les observateurs, n'est pas en réussite. Il a déjà raté un penalty le match précédent et continue de manger son pain noir, tandis que Sliti semble loin de son meilleur niveau. Si Bguir a joué toute la rencontre. Sliti est sorti à la 76e.

Mâaloul et Al Ahly assurent

L'arrière gauche Ali Maâloul brille avec Al Ahly, leader du championnat d'Egypte, et sort vainqueur à Enppi (0-2). Ezzamalek SC a arraché un nul (1-1) face à El Dakhleya. L'arrière droit Hamza Mathlouthi a disputé le match entier tandis, qu'en attaque, Seïfeddine Jaziri est rentré à la 56e minute. Fakhreddine Ben Youssef et Pyramids s'imposent (4-0). Ben Youssef est resté muet et a été remplacé à l'heure de jeu. L'avant-centre de Future FC, Aymen Sfaxi, est entre à 10 minutes de la fin de la victoire (3-2) à Ceramica Cléopâtra. Le club est dauphin derrière Al Ahly.

Msakni et Sassi brillent

L'ailier gauche d'Al Arabi Doha, Youssef Msakni, s'impose face à Ahli Doha (1-2) et garde la tête du championnat qatari. Le milieu défensif gauche, Ferjani Sassi, et Al Duhail restent dauphins suite à leur victoire sans appel (3-0) contre Gharrafa. Sassi y est allé de sont but initial à la 31e minute et a délivré une passe décisive à la 93e minute de jeu.

Nafti débute mal

Intronisé coach du Wydad Casablanca, Mehdi Nafti, passé par Leganes et Levante en Espagne, connaît déjà la défaite. Dés son premier match sur le banc Wydadi, il s'est incliné à domicile face au Chabab Mohammedia (1-2).