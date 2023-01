Tunisie: JSK - Réussite retrouvée

Les Aghlabides gagnent et conservent leur place en tête du classement.

Le début de la rencontre face au CO Médnine fut prudent dans les deux camps. Les visiteurs ont cherché à fermer les issues menant à leur arrière-garde face aux attaquants aghlabides. Il a fallu attendre la 16' pour voir une action rapide de Faleh qui sert Mkaouer et le tir de ce dernier heurte le poteau avant de sortir. Les locaux ont pu imposer une domination quasi totale sur des visiteurs prudents en défense, exagérément agressifs et optant pour les contres, mais sans efficacité face à la bonne organisation du milieu aghlabide, formé du trio Métiri, Fezzani et Mkaouer. Pour leur part, les Aghlabides ont varié les actions par les rapides Ben Hassine, Trabelsi et Faleh. C'est Fezzani qui a été l'auteur de deux passes lumineuses sur Ben Hassine à la 33' qui a raté son face-à-face avec le gardien sudiste; et à la 40' quand Faleh rate le tir.

Pour leur part, les protégés d'Othman Chehaïbi avaient opté pour un hors-jeu à l'allure anarchique en plaçant la ligne carrément au niveau du centre et avaient permis donc aux Aghlabides de se créer autant d'occasions de but. Alors qu'on attendait la fin de la première phase, Faleh sert Ben Hassine dans le dos de la défense, ce dernier temporise avant de tirer dans les filets du gardien Houssem Arbi (45'). Ce but a donné plus de confiance aux protégés de Dridi. Les Aghlabides doublent la mise par un autre but de Mkaouer (45'+2) suite à un mauvais placement défensif des visiteurs.

Le jeu est amorphe

Après la pause, les deux équipes n'ont pas montré beaucoup d'audace pour aller de l'avant. Le jeu se cantonna au milieu avec beaucoup de maladresses des deux camps. Les protégés de Chehaïbi manquaient de solution face à la solidité de la défense aghlabide, formée du quatuor Atig, Abdennabi, Dhouibi et Mèjri. Décidément, les Boujlida, Mechalouech et Ouni n'ont pas réussi à trouver des brèches. Pour sa part, le coach Mahmoud Dridi lance les Naffati, Ben Ammar, Ghabi et Ben Saleh pour ranimer le compartiment offensif notamment avec la fatigue des Ben Hassine, Fezzani et Faleh. De plus, pour conserver l'avantage jusqu'à la fin de la rencontre. Et le coach Dridi de souligner : "Nous sommes entrés avec l'intention de retrouver la victoire.

Mes protégés ont montré une application et ont réussi à conserver une victoire méritée. Nous devons profiter du mercato pour peaufiner l'effectif par deux éléments offensifs capables de nous donner des solutions dans la seconde phase du championnat".

La Chabiba a retrouvé le chemin des victoires grâce à l'expérience de son buteur Ben Hassine. A la fin de la phase aller, les camarades de Frioui conservent leur place en haut du tableau avec l'ASM. Ce qui est certain, c'est que les protégés de Mahmoud Dridi doivent bien gérer les prochaines rencontres qui s'annoncent difficiles.