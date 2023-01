Soudan: Daglo - L'institution militaire renouvelle son engagement à mettre fin à la situation actuelle

Khartoum — Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition et commandant des forces de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan Daglu, a renouvelé l'engagement précédent pris par l'institution militaire de mettre fin à la situation actuelleet de signer un accord final en vertu duquel un pouvoir civil complet serait formé.

Il a déclaré dans son discours, dimanche à l'ouverture de la phase finale du processus politique dans la salle de l'amitié que la signature de l'accord-cadre politique le 5 décembre constituait une avancée importante pour mettre fin à la crise politique dans le pays.

Le général Daglo a souligné que l'institution militaire se consacrera à remplir son rôle de protection du pays contre les menaces extérieures et à s'engager dans un projet global de réforme de la sécurité et de l'armée qui conduira à une armée professionnelle et nationale unique qui n'a rien à voir avec la politique.

Daglo a fait référence à ses récentes visites dans un certain nombre d'États du Darfour pour être informé des conflits tribaux qui s'y sont déroulés, indiquant que les innocents sont ceux qui en paient le prix, appelant la prochaine autorité civile à travailler pour relever ces défis, avant tout les conditions humanitaires et sociales laissées par les conflits tribaux et pour prévenir leur récurrence. de telles tragédies.

Daglo a déclaré que le peuple soudanais souffre énormément pour obtenir une vie décente qui lui fournit de la nourriture, de l'eau potable, de l'éducation, des soins et de l'électricité. Il répond aux exigences du peuple soudanais vers le progrès et la prospérité, soulignant qu'il était nécessaire que chacun laisse de côté les différences et aille de l'avant pour signer un accord qui mette tout le monde sur la bonne voie pour répondre aux exigences du peuple soudanais vers le progrès et la prospérité. .

Il a déclaré que demain (lundi) verra le début des premières étapes de l'accord final à travers une conférence pour définir une feuille de route pour le démantèlement du régime du 30 juin 1989, avec la large participation des acteurs politiques et sociaux, soulignant l'importance de cette question dans le processus démocratique.

Il a exprimé son espoir que la conférence débouche sur des recommandations qui affirment la souveraineté de l'État de droit et le respect des droits fondamentaux.

Daglo a également apprécié les efforts régionaux qui ont soutenu l'accord-cadre, soulignant que ce processus politique est un processus purement soudanais sans aucune ingérence, louant les efforts de la jeunesse et de tout le peuple soudanais.