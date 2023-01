Afrique: Chan 2023 - La RDC soumet la Libye en amical à Tunis

En dépit du succès de trois buts à un contre la Libye en amical, le sélectionneur des Léopards A' de la République démocratique du Congo (RDC) n'est pas satisfait du match livré le 7 janvier à Tunis, dans le cadre de la préparation du Championnat d'Afrique des nations (Chan).

Les Léopards locaux ont lancé la dernière étape de leur préparation de la 7e édition du Chan en battant les Chevaliers de la Méditerranée de Libye par trois buts un, le 7 janvier au stade Chedly-Zountin à Tunis, en match amical international. Le sélectionneur Otis Ngoma Kondi a disposé son équipe en 4-3-3. On a ainsi noté la titularisation du gardien de but Siadi Ngusia Baggio et des défenseurs axiaux Kevin Mondeko, Peter Ikoyo Iyembe; les latéraux Djo Isama et Ernest Luzolo Sita ; les milieux Mika Michée, Merveille Kikasa et Peter Mutumosi. Le trio d'attaque au coup d'envoi de la partie s'est composé de Maxi Mpia Nzengeli, Philippe Kinzumbi et Adam Bossu Nzali.

La première période s'est soldée par un résultat d'un but partout. Les joueurs d'Otis Ngoma ont mené au score grâce au but contre son camp du défenseur libyen Mansour, à la 20e min. Mais les Chevaliers de la Méditerranée ont égalisé à la 24e min sur penalty par l'entremise de Mohamed. Cette rencontre s'est dénouée en faveur des Léopards A' par des penalties. En seconde période, Otis Ngoma a effectué des changements notables en attaque avec les montées de Jean-Marc Makusu Mundele et de Jonathan Ikangalombo. Coachin payant car Makusu a scellé la victoire congolaise avec deux penalties à la 74e et 83e min.

A la fin de la rencontre, Otis Ngoma a livré ses impressions. " Nous sommes satisfaits du résultat, mais peut être pas encore du contenu, parce qu'on a eu une première mi-temps difficile. Beaucoup de jeunes découvrent en même temps la compétition. Nous avons été malmenés dans les duels, on a perdu beaucoup de un contre un, de deux contre deux, ils étaient surpris par la vitesse et l'intensité. La seconde mi-temps a été favorable, parce qu'on a apporté quelques changements... ", a-t-il laissé entendre.

" Je crois que l'adversaire a été de taille et surtout très agressif, ce qui nous a manqué, l'agressivité, le gain des duels, les courses, la répétition de courses de haute intensité, l'on doit revoir aussi notre préparation par rapport à l'esprit du groupe. Les Congolais ne veulent pas beaucoup travailler, ils veulent simplement jouer, alors qu'à certains niveaux, il faut être physiquement bien... ", a-t-il ajouté.

Entré en seconde période et décisif avec un doublé sur penalties, le désormais ancien attaquant du FC Saint Eloi Lupopo, Jean Marc Makusu, a été moins euphorique. " Ce n'était qu'un match amical, pas plus que cela. Le plus important pour nous c'est l'entame de la compétition en Algérie. Ce match n'est que la continuité de ce que nous avons commencé à Kinshasa pour montrer que nous restons sérieux et concentrer. Nous sommes prêts et nous l'avons démontré avec notre réaction dans ce match qui n'est pas facile à réaliser ", a-t-il déclaré.

Pour sa part, le capitaine de la sélection et défenseur du Tout Puissant Mazembe, Djos Isama Mpeko, a confié : " Ces matches amicaux vont nous servir énormément lors de la compétition. La victoire nous fait du bien et cela va nous pousser davantage à travailler. Petit à petit, nous prenons de l'ampleur sur le plan physique par rapport au mini stage de Kinshasa et nous serons à 100% d'ici à notre entrée en lice en compétition ".

C'est un donc un premier test réussi des Léopards A', avant leur premier match le 14 janvier à Annaba face à l'Ouganda, en première journée du groupe B de la phase finale de la 7e édition Chan prévue du 13 janvier au 4 février.